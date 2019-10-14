MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?

MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 çalışama takvimini yayımladı. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül pazartesi günü itibariyle ders başı yaptı. Şimdi gözler bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatile çevrildi. Peki ara tatil ayın kaçında başlıyor kaçında bitiyor? 15 tatil ne zaman? İşte MEB'in duyurduğu tarihler...

Ara tatil MEB'in geçtiğimiz günlerde aldığı kararla 2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak. İlk ara tatil 18 Kasım pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte tüm öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Ardından 25 Kasım pazartesi günü ders başı olacak. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini yayımladı.

 Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 

 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

YFRq-P-1570428450-1799

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ: ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Perşembe günü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü
15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
 
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