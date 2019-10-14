MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ: ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

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Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 çalışama takvimini yayımladı. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül pazartesi günü itibariyle ders başı yaptı. Şimdi gözler bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatile çevrildi. Peki ara tatil ayın kaçında başlıyor kaçında bitiyor? 15 tatil ne zaman? İşte MEB'in duyurduğu tarihler...Ara tatil MEB'in geçtiğimiz günlerde aldığı kararla 2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak. İlk ara tatil 18 Kasım pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte tüm öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Ardından 25 Kasım pazartesi günü ders başı olacak. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini yayımladı.Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıPerşembe günü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün