MEB okullarda 'lider profesyonel yöneticiler' programı başlattı

MEB okullarda 'lider profesyonel yöneticiler' programı başlattı
ISPARTA
G.Tarihi: 04.09.2019 11:35
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Isparta Düğün Salonları

MEB okullarda 'lider profesyonel yöneticiler' programı başlattı
Milli Eğitim Bakanlığınca, okul yöneticiliğinde uzmanlaşmak için "liderlik" temasıyla yaz döneminde düzenlenen mesleki eğitim programına 6 bin 500'ün üzerinde yönetici katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul yöneticiliğinde uzmanlaşmak için yaz döneminde düzenlenen mesleki eğitim programına 6 bin 500'ün üzerinde yönetici katıldı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam bin 410 saat süren program, "kapsayıcı eğitim", "toplum temelli okul yönetimi", "okul gelişimi ve yönetimi", "öğretimsel liderlik", "insan kıymetleri yönetimi" ve "maddi kaynak yönetimi" olmak üzere 6 başlıktan oluştu.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, okul yöneticilerine yönelik yaz aylarında düzenledikleri mesleki gelişim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2023 Eğitim Vizyonu'nda okul yöneticiliğinin uzmanlık alanı haline gelmesinin hedeflendiğine işaret eden Boyacı, eğitimde, yetkisinin ötesinde okul yöneticisinin okuldaki çocuktan veliye kadar güvene ve uzmanlığa dayalı etki gücünün belirleyici olduğunu ifade etti.
Bakanlık olarak okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin artırılarak profesyonelleşmesi için çok kapsamlı bir programın ilk etabını, geçen yaz hayata geçirdiklerini bildiren Boyacı, "Başarılı okulların arkasında da etki gücünden çok yetki gücüne dayalı lider okul yöneticileri bulunuyor. Okul yöneticilerine yönelik, etkili iletişim kurmaları, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bireysel farklılık ve ihtiyaçlarıyla beklentileriyle anlamaları, herkese eşit mesafede durmaları, onlara yönelik yetkilerinden çok sosyal kabule dayalı bir eğitim programı hazırladık. Okul yöneticilerinin uzmanlık alanlarını desteklemek için liderlik özelliklerini besleyecek bir program bu." değerlendirmesinde bulundu.
Vizyon seminerleri
Boyacı, okul müdür yardımcılarına yönelik mesleki gelişim programında elverişsiz koşullardaki öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim uygulamalarına büyük önem verdiklerini söyledi.
Yöneticilere yönelik vizyon seminerlerinin, valiler, eski ve yeni bürokratlar, yazarlar, eğitimciler, özel sektör temsilcileri tarafından verildiğini dile getiren Boyacı, eğitimlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Programımız, kapsayıcı eğitim, toplum temelli okul yönetimi, okul gelişimi ve yönetimi, öğretimsel liderlik, insan kıymetleri yönetimi ve maddi kaynak yönetimi olmak üzere 6 modülden oluşuyor. Eğitimler, 6 saat kuramsal 24 saat de etkinlik ve uygulama olmak üzere 30 saatten oluştu. Kuramsal dersler, eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyeleri tarafından verildi. Yetişkinlere yönelik etkinlik temelli hazırladığımız programda, müdürlerimiz atölye çalışmalarında bulundular. Eğitimde fırsatlar ve sorunlarla ilgili uygulama ve çözüm odaklı drama ve etkinliklere katıldılar."
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam bin 410 saat süren mesleki gelişim programına katılan okul yöneticilerinin, sosyal medyada "okuldalideryöneticiler" etiketiyle paylaşımlar yaptıklarını dile getiren Boyacı, "Bu eğitimlerden aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Bakanlık olarak istediğimiz dip dalga için iyi bir başlangıç oldu. 2023 Eğitim Vizyonu'muzdaki hedeflere ulaşmak için 17 merkezde başlattığımız liderlik eğitimlerinde etki gücümüzün yetki gücümüzden daha fazla olduğunu fark ettik." diye konuştu.
 
 

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