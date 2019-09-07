MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'de örgün eğitim alan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci bulunuyor.

MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2019 11:37
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan verilere göre, Türkiye'de örgün eğitim alan okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci bulunuyor.

MEB tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2018-2019" verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 394 bin 125'i erkek, 8 milyon 714 bin 735'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Örgün eğitimdeki öğrencilerden 15 milyon 88 bin 592'si resmi, 1 milyon 440 bin 577'si özel ve 1 milyon 579 bin 691'i ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 727 bin 273'ü erkek, 7 milyon 361 bin 319'u kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 787 bin 958 erkek, 652 bin 619 kız öğrenci eğitim görüyor.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 878 bin 894'ünü erkekler, 700 bin 797'sini kızlar oluşturuyor.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 564 bin 813'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 267 bin 378'i ilkokulda, 5 milyon 627 bin 75'i ortaokulda, 5 milyon 649 bin 594'ü ortaöğretimde bulunuyor.

Ortaöğretimdeki 5 milyon 649 bin 594 öğrencinin 3 milyon 250 bin 334'ü genel liselerde, 1 milyon 793 bin 391'i mesleki ve teknik liselerde, 605 bin 869'u da imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

Özel okullardaki öğrenci oranı yüzde 8,7

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 8,7 oldu. Bu oran okul öncesi eğitim için yüzde 16,5, ilkokul için yüzde 5, ortaokul için yüzde 6,2, ortaöğretim için de yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

İstatistiklerde 2018-2019 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Okul öncesi eğitim 5 yaşta brüt okullaşma oranı yüzde 83,46, net okullaşma oranı ise yüzde 67,23 oldu. Net okullaşma oranları ilkokulda yüzde 91,92, ortaokulda yüzde 93,28, ortaöğretimde yüzde 84,20 olarak kayda geçti.

Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmadan yaş gruplarına göre hesaplanan net okullaşma oranları 3-5 yaş grubunda yüzde 44,05, 4-5 yaş grubunda yüzde 56,24, 5 yaşta yüzde 75,17, 6-9 yaş grubunda yüzde 98,28, 10-13 yaş grubunda yüzde 98,64, 14-17 yaş grubu için yüzde 88,22 olarak belirlendi.

Öğretmen sayısı

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1 milyon 77 bin 307 oldu. Bu öğretmenlerin 907 bin 567'si resmi okullarda, 169 bin 740'ı özel okullarda görev yapıyor.

Öğretmenlerin 51 bin 143'ü okul öncesi eğitimde, 300 bin 732'si ilkokulda, 354 bin 198'i ortaokulda, 371 bin 234'ü ortaöğretimde çalışıyor.

Okul ve derslik sayıları

Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi okul, 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor.

Bu okulların 10 bin 669'u okul öncesi eğitim, 24 bin 739'u ilkokul, 18 bin 935'i ortaokul ve 12 bin 506'sı da ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

Resmi okullarda 571 bin 351, özel okullarda 134 bin 664 olmak üzere örgün eğitimde toplam 706 bin 15 derslik bulunuyor.

Türkiye genelinde toplam 547 bin 760 öğrenci kapasiteli 3 bin 62 pansiyonlu okul bulunuyor. Bu okullarda 353 bin 341 öğrenci kalıyor.

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