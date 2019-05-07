Olduk İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Masa Tenisi takımı düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi turnuvasında ikinci olma başarısı göstermiştir. Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanlığı Isparta İl Temsilciliğinin 2018-2019 yılı faaliyet programın da yer alan ve İlimiz Işıkkent Spor Salonun da düzenlemiş olduğu "Kurumlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları" ve Veteranlar Masa Tenisi Müsabakaları" turnuvasında, İl Müdürü Enver Murat Dolunay, İşçi Metin Akyüz, Yahya Seçkin ve misafir oyuncu Ruknettin Öztürk' den oluşan Masa Tenisi takımımız, Isparta ikincisi olarak madalya almıştır.İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay müsabaka da ikinci olan arkadaşlarımızı tebrik ederek başarılarından dolayı kutlamıştır. İl Müdürü Dolunay "Başarılı olan arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Bundan sonrada sportif faaliyetler konusunda İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca diğer İl Müdürlüğümüz personelini de bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi. Masa tenisi takımımıza bundan sonraki katılacakları turnuvalarda da başarılar diliyor kazandıkları başarıdan ötürü tebrik ediyoruz.Enver Murat DOLUNAYİl Müdürü V.