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Isparta yaş pasta siparişi

Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak

Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak
Seçim sonrası başta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire olmak üzere birçok memurun yıllardır beklediği ek gösterge sorunu çözülecek. Ek göstergenin 3600’e çıkması ile memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak. Düzenlemeden geçmişte emekli olanlar da yararlanacak.

eçimin hemen sonrasında başta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire olmak üzere birçok memurun yıllardır beklediği 3600 ek gösterge konusu çözülecek. Peki, tüm partilerin seçim beyannamelerinde ilk sırada yer alan 3600 ek gösterge konusu nedir ve yeni düzenlemeden kimler, nasıl etkilenecek?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Ek gösterge arttıkça, maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

3600 NEDEN ÖNEMLİ?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Hal böyleyken, özellikle, öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre yıllardır düşük tutuldu. Sadece 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.

Bilmeyenler için şunu da söyleyeyim; devlet memurları kanununa göre üç yıl süreli yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor. Buna paralel maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor. Kısacası, yıllardır, aynı statü ile çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı.

İşte yıllardır süren bu haksız uygulama, 24 Haziran seçimlerinden sonra ortadan kalkacak; polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerine de 3600 ek gösterge hakkı tanınacak ve mevcutta 2200 ve 3000 bin olan ek gösterge, 3600’a çıkacak. Göstergenin yükselmesi ile birlikte 1,5 milyon emekli memurun emekli aylığı artacak. Maaş artışı 400 lira ile 500 lira arasında maaşlara yansıyacak. Ayrıca gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. 

Şunu da belirteyim, ek gösterge artışı çalışan memurların maaşlarında, artacak emeklilik kesintisinden dolayı 30 lira ile 40 lira arasında bir azalma yaratacak ancak buna karşılık hem emekli maaşına hem de emekli ikramiyesine ciddi artış olarak yansıyacak. Örneğin, öğretmenler emekli olurken 80 bin liraya yakın emeklilik ikramiyesi alırken, yeni düzenleme sonrası bu rakam 90 bin liranın da üzerine çıkacak.

EK GÖSTERGE ARTIŞI KİMİ, NASIL ETKİLEYECEK?

-Yapılacak düzenlemeden 1,5 milyon memur ve emeklisi yararlanacak.

- Emeklilerin dul ve yetimleri de imkandan yararlanacak.

- Geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak.

- 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan polislerin emekli aylığı 637 lira, emekli ikramiyesi de 27 bin lira artacak.

- 25 yıl çalışan, birinci derecek emekli olan polislerin aylıkları 592 lira, emekli ikramiyesi 22 bin 700 lira artacak.

- 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 500 lira artacak.

- 25 yıl çalışan, birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin aylıkları 533 lira, ikramiyeleri 17 bin lira artacak.
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