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EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Gözde Balık Evi Isparta'da sizlere denizin uzaklığını hissettirmeden taptaze balığın tadını çıkarabileceğiniz, rahat, temiz ve samimi bir atmosfer sunuyor.Sağlıklı, lezzetli ve hesaplı…