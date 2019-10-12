Gözde Balık Evi Isparta'da sizlere denizin uzaklığını hissettirmeden taptaze balığın tadını çıkarabileceğiniz, rahat, temiz ve samimi bir atmosfer sunuyor.
Adres: Kutlubey mahallesi 6 Mart Atatürk Cad. Isparta (Halı Sarayı)
Telefon: (0246) 201 29 29
Gözde Balık Evi menülerinden bazıları
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava
Sağlıklı, lezzetli ve hesaplı…