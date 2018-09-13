ORGANİK VE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Organik sütten gelen enfes lezzetiyle organik yoğurt hem ailelerin hem de bebek ve çocuk beslenmesine özen gösteren annelerin vazgeçilmezi.
Isparta'da organik günlük yoğurt, organik peynir, beyaz peynir, tulum peyniri, civil peyniri, tereyağı ve kaşar peyniri satış noktası Kolancı Şarküteri geleneksel damak tadımızı 4 kuşlaktır kendi yöntemleri ile birleştiriyor.
Isparta'da süt ürünleri markası Kolancı Şarküteri aynı zamanda hiç bir katkı maddesi bulunmayan tamamen organik sızma zeytinyağı satışıda yapmakta.
Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan ilimiz Isparta'ya gelen naturel olan bu zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.
ÇOK YAKINDA MANGALDA KÖZLENMİŞ ZEYTİN SATIŞI BAŞLIYOR...!
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31