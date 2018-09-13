Organik sütten gelen enfes lezzetiyle organik yoğurt hem ailelerin hem de bebek ve çocuk beslenmesine özen gösteren annelerin vazgeçilmezi.Isparta'da organik günlük yoğurt, organik peynir, beyaz peynir, tulum peyniri, civil peyniri, tereyağı ve kaşar peyniri satış noktası Kolancı Şarküteri geleneksel damak tadımızı 4 kuşlaktır kendi yöntemleri ile birleştiriyor.Isparta'da süt ürünleri markası Kolancı Şarküteri aynı zamanda hiç bir katkı maddesi bulunmayan tamamen organik sızma zeytinyağı satışıda yapmakta.Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan ilimiz Isparta'ya gelen naturel olan bu zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.Kültür sineması yanı No:6Hasan BÜYÜKKOLANCI