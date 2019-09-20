Lavanta Kokulu Köy Kuyucak 750 Bin Kişiyi Ağırladı

Lavanta kokulu köy Kuyucak’ta lavanta sezonu sona erdi. Köye lavanta bahçelerini görmek amacıyla gelen ziyaretçi sayısı 750 bin civarında olurken sezonun köy ekonomisine katkısı ise oldukça büyük oldu. Yaklaşık 3 ay süren sezonda günde binlerce aracın giriş çıkış yaptığı köy, bu günlerde sessizliğe büründü.Türkiye’de her yerde dikilebilen ancak 35-40 yıllık lavanta bahçelerine sahip Kuyucak son dönemlerde lavantanın merkezi haline geldi. Lavanta Kokulu Köy olarak ünlenen Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde lavanta bahçeleri içine kurulan salıncaklar, sezonun bitmesi ile birlikte artık gelecek yaza kadar ziyaretçilerini beklemeye başladı. Lavanta sezonu olan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yüzbinlerce ziyaretçinin akın akın geldiği Kuyucak köy merkezi de bu günlerde sakin. Vatandaşlar yoğun geçen sezonun yorgunluğunu; kahvehanede çay içerek, sohbet ederek ve gelecek sezonu planlayarak gideriyor.TKDK destekleri ile yapılan lavanta kokulu köyün ilk ve tek oteli sezonu yüzde yüz dolulukla geçirmiş. Otel işletmecisi İsmail Gökdağ; sezonun çok yoğun ve bereketli geçtiğini söyleyerek kendisine yatırım yapma imkânı sunan TKDK’ya (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) ve Isparta Valiliğine teşekkür etti.Köye Isparta Valiliği destekleriyle ile yapılan yatırımlar ise meyvelerini verdi, BAKA desteğiyle Antalya ve Ankara’da kiralanan billboardlarda Isparta ve lavantanın tanıtımın yapılması, Ankara-İstanbul-Antalya-İzmir karayolunun Keçiborlu ilçesi bölgesinde; tanıtım tabelalarının yapılması, Lavanta Kokulu Köy Kuyucak yön levhalarının yerleştirilmesinin de etkileriyle, geçen yıl 250 bin olan ziyaretçi sayısı neredeyse 3 katına çıkarak 750 Bin kişiye ulaştı.Sezonun bitmiş olmasına rağmen Kuyucak’ı görmeye gelen misafirler için halen lavanta ürünlerinin satıldığı birkaç stant bulmak mümkün. Çitçiler ise lavanta bahçelerini traktörle sürerek şimdiden gelecek sezon için bahçelerinin bakımlarını yapmaya başladılar.