- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, halk kütüphanesi personeli, okuyucu sayısını artırmak ve kütüphaneyi tanıtmak amacıyla klasik müzik, okuma yazma ve Kur’an kurslarını ziyaret etti.Amaçlarının kütüphaneyi yeterli düzeyde tanıtmak ve okuma alışkanlığının benimsetilerek artırılması olduğunu dile getiren Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi Yöneticisi Bedriye Küçükkara, “Yaz tatilleri çocuklarımızın dinlenmenin yanı sıra kendilerini geliştirmek için sosyal aktiviteler yanında bol bol kitap okuyabilecekleri bir zaman dilimi. Eğirdir Belediyesi Klasik Müzik Festivali kapsamında Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulunda açılan kurslara katılan kursiyerler ile okuma yazma ve Hızır Bey Camii’ndeki Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde kütüphanemizi tanıttık. Üye olmak isteyenlere gerekli bilgileri verip kartlarını teslim ettik. Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi olarak haftada 6 gün, günde 9 saat hizmet veriyoruz. Kütüphanemizde 24 bin 104 adet kitap ve 96 çeşit süreli yayın bulunmaktadır. Eğitim öğretim döneminin tatile girdiği bu günlerde tüm öğrencilerimizi ve halkımızı kütüphanemize, kitap ödünç almaya davet ediyoruz” dedi.İHA