TAZE KURUYEMİŞ, ÇEREZ VE KAHVE SATIŞI ISPARTA'DA ZAMBAK'TA

Adres:

KURUYEMİLER HAKKINDA

Kuruyemiş neden sağlıklıdır?

Ara öğünler için en ideal besin: Kuruyemiş

Hangi kuruyemiş, neye iyi geliyor?

FINDIK:

LEBLEBİ

:

YER FISTIĞI:

AY ÇEKİRDEĞİ:

CEVİZ:

BADEM:

ANTEP FISTIĞI:

KABAK ÇEKİRDEĞİ:

TÜRK KAHVESİ:

KAJU:

HURMA:

KURU İNCİR:

KURU KAYISI:

SİYAH KURU ÜZÜM:

PESTİL

:

En taze kuruyemiş çeşitleri Isparta'da tek bir adreste toplandı.Isparta'da taze kuruyemişe en uygun fiyatlara Zambak Kuruyemiş ve kahveden ulaşınSağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız Isparta'da tam merkezde...Fındık,Fıstık,Badem ,Leblebi ,Kuru Üzüm ve draje kaplamalı çeşitler Daha Nicesi bu adreste satılıyor ve imal ediliyor.Yeni Antalya yolu üzeri Müftülük ilerisiKuruyemiş, her yaştan insanın keyifle yediği mevsimsiz bir lezzettir. Yazı - kışı yoktur. Mutlu anların eşlikçisi olan kuruyemiş, dinlenme, buluşma, sohbet etme ve birlikte olmanın tadını çıkarma zamanlarımızın sağlıklı atıştırmalıklarıdır.Protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral açısından zengin olan kuruyemişler, vücut direncinin artmasına da yardımcı oluyor. Özellikle ‘sürekli yorgunluk’ ve ‘odaklanma güçlüğü’ çekenlerin günlük enerji desteği almaları gerekiyor. Kuruyemiş ve doğal kurutulmuş meyveler bunu destekleyen önemli gıdalar arasında yer alıyor. Lezzetli ve pratik bir çözüm olan kuruyemişler, bize sağlıklı enerji verirken, pek çok derde de deva oluyor.Evde, iş yerinde, misafirlikte ya da sokakta, ayaküstü bir şeyler atıştırmayı sağlıklı bir ara öğün haline getirmek mümkün. Özellikle kilo sorunu olanlar için kuruyemiş, en doğru çözüm. Beslenme uzmanlarına göre besin değeri açısından son derece zengin olan kuruyemiş ve doğal kurutulmuş meyveler; hem metabolizmamızı hızlandırıyor, hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, sağlığımıza katkı sağlıyor.Hayatta en önemli şeyin sağlığınız olduğunu unutmayın! Ara öğünlerinizde kuruyemiş yeme alışkanlığı kazanarak, sağlıklı, güzel ve formda kalın.E-B1-B2-B6 vitamini içeren fındık, protein deposudur. Zihni canlandırır, yorgunluk giderir, odaklanma ve konsantrasyon sağlar ve en önemlisi kan dolaşımını düzenleyerek kalbe iyi gelir.Asit fazlasını alır, mideyi rahatlatır. Neredeyse yok denecek kadar az yağ içerir. Tokluk hissi vererek diyet yapanlar için kilo kaybına yardımcıdır. Vücudu kuvvetlendirir.E-B1-B2-B3 vitamini içerir. Kalsiyum, fosfor, sodyum ve magnezyum içerir. Kan şekerini düzenler. Kemik ve kas kuvvetlendirir. Ekstra enerji sağlar.Zengin bir E vitamini kaynağı olan ay çekirdeğinin tüketilmesi, kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki protein sayesinde kas ve dokuları geliştirir, beden - zihin yorgunluğunu gidererek enerji - kuvvet verir.Ceviz, damar tıkanıklığı ve şeker hastalığının tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Grip ve nezleye iyi gelir. Öksürüğü keser. Sindirim sistemi bozukluğunu, yorgunluğu ve bitkinliği giderir. Zehirlenmelere karşı etkilidir. Beyin fonksiyonlarını canlandırır.Sinirleri güçlendirir. Göğüs hastalıklarını, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri düzeyini düzenler. Baş ağrısını giderir.A-B1-B2-B6 -C-E vitaminlerini ve kalsiyum, demir, karbonhidrat, protein, fosfor içerir. Kan şekerini düzenler. Kolesterol seviyesini düşürür. Kalbi kuvvetlendirerek koroner kalp hastalığı riskini azaltır. Glikoz emilimini sağlar. Göğsü yumuşatarak öksürüğü geçirir.Mineral ve protein bakımından zengindir. Hormon dengesi, beyin fonksiyonu ve cilt sağlığı için ihtiyaç olan omega 3 ve omega 6 esansiyel yağlarını birlikte almak için iyi bir kaynaktır. Böbrekleri kuvvetlendirir.Sinir sistemini uyarıp zihinsel aktiviteyi güçlendirir. Düşünme potansiyelini artırır. Diş çürüğü riskini azaltır. Kahvenin selüloit yapmak bir yana, vücuda daha fazla hareket kazandırarak, metabolizmanın yağ yakmasına katkı sağlar. Ayrıca depresyon ve alkolizm tedavisine iyi geldiği biliniyor.İçerdiği potasyum, tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlar. Vücudu hastalıktan koruyan, şeker hastalığının gelişimini engelleyen ve antioksidan olarak nitelenen selenyum içerir. Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.Potasyum içerir. Hafızayı geliştirir. Kolesterolü düşürür. Kanser önleyici antioksidan içerir. Damar tıkanıklığı ve sertliğini önler. Karaciğeri güçlendirir. Kan yapıcı özelliği vardır.Protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini, içerdiği yüksek orandaki kalsiyum, fosforla kemik ve dişlerin gelişimini sağlar. Kolesterolü kana karışmadan atar. Bedeni bakterilere karşı korur.Beyin yorgunluğunu giderir. İştah açar. Cilde tazelik ve canlılık verir. Karaciğere, böbrek taşı hastalığına, göz bozukluklarına ve kansızlığa iyi gelir.Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanser oluşumunu engeller. Vücuttaki yağların erimesine yardımcı olur. Vücudu dirençli hale getirir. Cildin taze ve temiz bir görünüm almasını sağlar.A, B vitaminleri ve demir yönünden zengindir. Doku ve hücrelerinin yenilenmesinde, su dengesinin korunmasında, hormon - enzim üretiminde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. İyi bir enerji kaynağıdır.