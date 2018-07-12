Kurban fiyatları açıklandı



Diyanet İşleri Başkanlığı kurban fiyatlarını açıkladı. Buna göre yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olarak belirlendi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erbaş: "Vatandaşlarımızı kurban vekaleti konusunda istismara karşı hassas ve uyanık olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl da kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti.



KÜÇÜKBAŞ BİN, BÜYÜK BAŞ 7 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK



Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, geçtiğimiz günlerde hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek kurbanlık fiyatlarında ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söylemişti. Tunç, buna göre küçükbaş kurbanlıkların ortalama 1,000 TL, büyükbaş kurbanlıkların ise ortalama 7,000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini de dile getirmişti.