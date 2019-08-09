Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?

Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİ

Hastanemiz diyetisyenlerinden Gülpembe YILMAZ “Kurban Bayramın’ da Beslenme” konusunda bilgiler verdi.
YILMAZ ; “Kurban bayramında kırmızı etler önemli bir besin olarak yer almakta, tüketim miktarı oldukça artmaktadır. Kurbanın kesiminden tüketimine pişirilme yönteminden saklama koşullarına kadar dikkat edilmesi gereken birçok önemli husus vardır.
Kurban bayramında nasıl sağlıklı beslenilir?
Protein yeterli ve dengeli beslemenin sağlanması için vücudun temel yapıtaşını oluşturan makro besinlerdendir. Günlük alınması gereken miktar kişinin kilosuna, boyuna, yaşına, ve mevcut sağlık durumuna göre değişmektedir.
• Kırmızı et vücudumuz metabolizması için alınması geren kaliteli hayvansal proteinleri içermektedir. Bayram süresince porsiyon kontrolü sağlanarak tüketilmesinde sakınca yoktur. Sağlıklı bir bireyin günlük tüketebileceği et, öğün başı üç yumurta büyüklüğünden fazla olmamalıdır.
• Et yüksek miktarda protein içeriğinin yanı sıra doymuş yağlar ve kolesterol miktarınca zengindir. Bu nedenle metabolik hastalıkları, kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı, gut, kan yağları yüksek olan bireyler ve yaşlılar özellikle etin yağsız kısımlarını tercih etmeli ve olabildiğince kısıtlı tüketmelidir.
• Kırmızı etler demir, çinko, magnezyum minarellerini; B ve D vitaminlerini içermektedir. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında bol miktarda yeşil salata tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Etlerin sebzelerle pişirilmesi besin çeşitliliği sağlayacağı gibi sebzelerde bulunan C vitamini etlerde bulunan demir, çinko ve magnezyum emilimini, vücutta kullanılmasını arttırmaktadır.
• Etler sindirimi ağır besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanın etinin mevcut ölüm sertliğinin geçmesi beklenmeli, et dinlendirilmeli gerekli olgunlaşmadan sonra tüketilmelidir. Aksi takdirde hazımsızlık gibi çeşitli mide- bağırsak problemlerine yol açabilir.
• Bayram süresince sindirimi ağır olan et tüketimi sonrası karbonhidrattan zengin şerbetli tatlılar ve şeker tercihi oldukça en aza indirilmeli, yerine meyve veya sütlü tatlılar tüketilmelidir.
Et pişirme yöntemi nasıl olmalıdır?
Et içerik gereği oldukça yağlı bir besindir ve çoğunluğu doymuş yağlardan oluşur. Bu nedenle eti yağda kızartma yönteminden uzak durulmalı, toplumumuzun vazgeçilmezi kavurma yapılırken ekstra yağ ilave edilmeden kendi yağı ile pişirilmelidir. Mangal yapımında etin ateşe uzaklığına dikkat edilmeli direkt temasından kaçınılmalıdır. Etteki besin kaybını önlemek, yağ miktarını arttırmadan pişirmek ve kanserojen maddelere sebep olmamak için genellikle HAŞLAMA, IZGARA, FIRINDA pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.
Etin saklama koşulları nasıl olmalıdır?
Etin sağlıklı sindirim- emilimini sağlamak, olumsuz mikroorganizma kontaminasyonunu önlemek ve besin içeriği kaybı yaşamamak için gerekli saklama koşullarına dikkat edilmelidir.
Etler kıyma ve kuşbaşı şeklinde parçalar halinde depolanmalıdır. Tek pişirimlik şekilde ayrılmalı ve muhafaza edilmelidir. Bu şekilde depolama ile besin değerindeki kayıplar daha düşük miktarlarda olmaktadır.
Kurban etleri hayvan kesildikten hemen sonra soğutucuya konmamalıdır. Ölüm sonrası sertliği sırasında etler, önce güneş görmeyen serin bir ortamda (7-15oC’de ) 3-4 saatlik bir süre bekletilmelidir. Etin ölüm sonrasındaki olgunlaşması için 4oC civarında belirli bir süre depolanması gereklidir. Etin soğutucularda 4oC’de olgunlaşması için 24 saat yeterlidir.
• Etler derin dondurucuda -18oC’de 4- 6 ay süreyle korunabilir.
• Dondurulmuş etler, soğutucuda 6-8 saat kadar bekletilerek çözdürülmelidir. Etler derin bir kaba konularak soğutucularda çözdürülmeli veya direk yemek içinde çözdürülerek pişirilmelidir.” Diye konuştu.

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Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
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