Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.



1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.68 olarak belirlendi.