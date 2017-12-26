Kredi kartı kullananlar dikkat! 5 gün kaldı

BDDK’nin aldığı karara göre 31 Aralık 2017 son gün. Bu tarihe kadar onay vermeyenlerin banka kartları ve kredi kartları online alışverişe kapatılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, 17 Ağustos 2017 tarihinde internette kullanımına onay verilmemiş bireysel banka ve kredi kartları internet üzerinden alışverişe kapatılacaktı. Ancak bu tarihe birkaç gün kala, süre 31 Aralık 2017’e dek uzatılmıştı. Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

Kartınızı online alışverişe nasıl açabilirsiniz?

Kullanıcılar bankalarının mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabiliyorlar. Bunun yanında, telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak ve şubeye giderek de işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Emre Ekmekçi, farklı alternatiflerin de kullanılabileceğine değinerek şunları söyledi: "Dünya genelinde onay süreçleri farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Burada baştan işleme kapatmak yerine ödeme sırasında alınacak onay, doğrulama işlemleri gibi yöntemler ile de tüketiciden onay alınabilir. Biz ETİD olarak, kredi kartıyla online alışveriş yapan tüm tüketicilerin işlemlerini güvenli ve kolay yapabilmeleri için atılan tüm adımları destekliyoruz".