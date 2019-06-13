Önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete yayınlanan düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.BDDK'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, daha önce kademeli olarak yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, tüm kredi kartı limitleri için yüzde 30 olarak belirlendi.Buna göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:Bu oranlar daha önce, 15,000 liraya kadar limitli kredi kartları için yüzde 30'u, 15,000-20,000 liraya kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35'i, 20,000 lira ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40'ı olarak uygulanıyordu.Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olmayacağına ilişkin hükümde ise değişiklik yapılmadı.