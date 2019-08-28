Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor

Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
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Isparta Düğün Salonları

Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın konut kredisi faizlerini yüzde 0.99’a çekmesinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen özel bankalar hâlâ yüzde 1.35-2 bandında kaldı. Sektör temsilcileri, özel bankaların da ‘güçlü’ bir indirim yapmasını istiyor.

 
 
Konut sektöründe yaşanan üretim ve satış daralmasını aşmak için Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın ağustos ayı başında aynı devreye aldıkları 180 aya kadar 0.99 oranındaki konut kredisi faiz oranı ile beraber sektörde biraz canlılık göze çarparken, özel bankalar ise indirimlerini mikro oranlarda yapıyor. 
Kamu bankalarının yaptığı indirimden sonra pek çok alıcı bankaların ve konut şirketlerinin kapısını çalarak 15 yıla uzanan vade seçeneklerinden ve uygun fiyatlardan yararlanarak ev sahibi olmak için kredi başvurusunda bulundu. İndirimden önce 1.99 ile 2.50 bandında dolaşan konut kredisi faiz oranları nedeniyle pek çok alıcı parasını mevduat hesaplarında tutarken, Merkez Bankası’nın  yüzde 24 olan faiz oranını yüzde 19.75’e çekmesiyle beraber kamu bankalarının aldığı kararla konut satışlarında da hızlanma yaşandı. Pek çok tüketicinin kredisi onaylanırken, yine birçok alıcı da bankaların kapısını çalıyor. Fakat sektördeki tüm yük kamu bankalarının sırtına binerken, özel bankalar ise konut faizlerini indirmekte tereddüt yaşıyor. 

BİR SIÇRAMA YAŞARIZ
Özel sektörün 1.45 düzeyinde seyreden konut kredisi nedeniyle bu ürünleri tüketiciler tarafından ilgi görmedi. Son olarak Akbank, konut kredisi oranını 1.35 seviyesine çektiğini açıkladı. Özel bankalar yakın bir zamanda 0.10 puan oranında konut faizi indirimlerine giderken sektör temsilcileri ise yapılan bu indirimin yeterli olmadığı görüşünde birleşti. 
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, kamu bankaları gibi özel sektör bankalarının da taşın altına ellerini koymaları gerektiğini ifade ederek, şu görüşlere yer verdi: “Bu ayın başında kamu bankaları tarafından faiz oranlarının yüzde 1’in altına indirilmesiyle sektörde umut veren gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Sektör temsilcileri olarak, kamu bankalarıyla başlayan faiz indirimine özel bankaların da dahil olması yönünde bir beklentimiz oluşmuştu. Bugün özel bankaların da indirime gitmesiyle birlikte bu beklentimiz karşılanmış oldu. İlk haftada 14 bin konutun satışının yapılmıştı. Özel bankaların da faiz indirimiyle bu rakamın hızla artışa geçerek, satışlarda ciddi sıçrama etkisi yaratacağını düşünüyoruz.”  

5.9 MİLYARLIK TALEP 
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Başkanı Altan Elmas ise “Faiz indirimi sonrası 34 bin kişi 5.9 milyar TL’lik kredi talep etti. Buna özel bankalar sembolik indirimle destek oldu. Sektörün beklentisi karşılanmamış oldu. Oysa kazan kazan mantığı ile verilecek bir destek ile tüm paydaşlar kazanacak. Şu anda 180 ay vade fırsatı çok önemli. 500 bin TL ve altında kredi kullanacak vatandaşlar için önemli bir fırsat var. Kamuoyununda bu konuda önemli desteği var. Hepimizin ekonomiye destek olması lazım” dedi. 

KONYA’DAKİ SATIŞLAR COŞTU
Türkiye’de yılın 7 ayında en çok konut satışının yapıldığı 7. il olan Konya’da, bankaların konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmesi konut piyasasını canlandırdı.Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle piyasaların hareketlendiğini söyledi. Gayrimenkul sektörünün bir süredir durağan olduğunu dile getiren Altınay, şöyle konuştu: “Devlet, gayrimenkul sektörünün canlanması için önemli adımlar attı. Bu adımların başında da tapu harçlarının yıl sonuna kadar düşürülmesi, damga vergisinin ve KDV’nin düşürülmesi vardı. Bu çalışmalarla bir canlılığın yaşanması söz konusuydu. Ancak buna ilaveten faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı. İstanbul, Ankara ya da İzmir’e nazaran bizdeki konutların metrekareleri neredeyse yüzde 50 daha fazla. Konya, yatırım yapılan iller arasında yer alıyor. ”   

KAYNAK: STAR
 
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