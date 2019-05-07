Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi yetkilileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2019 yılında KÖYDES programında yapılacak projeler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.Toplantıda yaptığı açıklamada; KÖYDES projelerindeki temel noktanın, vatandaşların ihtiyacı olan temel alt yapı problemlerini tespit etmek ve gelen mali kaynağı en adil bir şekilde dağıtıp takibini yapmak olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu, “ Tüm bunları takip edebilmek için alanda olmak lazım, bu hem kaymakamlarımız için geçerli hem de kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri için geçerli.“ dedi.KÖYDES kapsamında 2019 yılında 49’u içme suyu, 15’i köy yolları olmak üzere toplam 64 proje için yaklaşık 18 Milyon TL ödenek ayrıldı.