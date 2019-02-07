KOBİ’lerle ilgili destek programlarının geliştirilmesi ve projelere Teknik danışman, kurul üyeliği, danışma üyeliği, izleyici ve uzmanlık için gerekli insan kaynağının sağlanması, yürütülmesine dair KOSGEB Isparta İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği anlaşması imzalandı.İmza töreninde KOSGEB Isparta il Müdürü Yurdun YILDIRIM, “Yeni Üniversitemizin KOSGEB’den daha fazla yararlanması için her türlü işbirliğine açık olduğunu” söyledi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER ”Kamu Üniversite iş birliğinin arttırılması ve kurumsal deneyimlerin paylaşılmasının çok değerli olduğunu konuşmalarında vurguladı. İmza töreninde Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Serkan ÜNCÜ hazır bulundu.