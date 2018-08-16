KOŞABİLİYORKEN KOŞ KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR '



Koşabiliyorken Koş' projesi’ kapsamında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kurumlar Arası Futbol turnuvası düzenlenecek.



'Koşabiliyorken Koş' projesi’ kapsamında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kurumlar Arası Futbol turnuvası düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “Koşabiliyorken Koş” Projesi ilimizde devam ediyor. 7’den 70’ye herkesi spora yönlendirildiği proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kurumlar Arası Futbol turnuvası düzenlenecek.

03-17 Eylül 2018 tarihleri arasında Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen turnuvaya 4 grupta 16 takım katılacak. ‘Koşabiliyorken Koş’ Kurumlar Arası Futbol turnuvası öncesi kura çekimi 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapıldı.



Turnuva 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17:45’de TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü - İl Müftülüğü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü karşılaşmalarıyla start alacak.

Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Koşabiliyorken Koş” projesinde amacımız tüm halkımı spora teşvik etmek. Bu kapsamda Kurumlar arasında Futbol turnuvası düzenliyoruz. 03 Eylül’de başlayacak olan turnuvamız 17 Eylül’deki final maçıyla ile sona erecek. Tüm halkımızı seyir zevki ve mücadele gücü yüksek olacak futbol şölenine davet ediyorum” diyerek, tüm takımlara başarılar diledi.



Turnuvaya katılacak Kurum takımları şöyle;

“TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ, İL MÜFTÜLÜĞÜ, ISPARTA DEFTERDARLIĞI, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, DEVLET HAVA MEYDANLARI İL MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE ÇALIŞMA SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, ISPARTA BELEDİYESİ, GIDA HAYVAN VE TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, AKDENİZ ELEKTİRİK DAĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ, DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ”