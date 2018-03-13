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Konut satışında yeni dönem!

Konut satışında yeni dönem!
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böcüzade

Konut satışında yeni dönem! 'Önce dene sonra al'

Satın alınmak istenen evi, bir yıllığına kiralayarak test etme imkanı sunan önce dene sonra al modeli konut sektörünün yeni gözdesi oldu. Bu modelle yaklaşık 800 bine yaklaşan konut stokunun erimesi öngörülüyor.

Türkiye’de konut stoku yaklaşık 800 binlere yaklaştı. Sektördeki arz-talep arasındaki farkın her yıl büyümesi üzerine inşaat firmaları konut stokunu eritmek için yeni formül arayışına girdi. Uzun vadeli konut satışları ve düzenlenen indirimli kampanyalar ile sektöre hareketlilik getirmeye çalışan markalı konut firmaları, bu kez satış hedeflerini yükseltmesi beklenen önce dene sonra satın al formülünden umutlu. Satın alınmak istenen evi, önce bir yıllığına kiralayarak test etme imkanı sunan önce dene sonra al modeli konut sektörünün yeni gözdesi oldu. Hedeflenen yeni model ile önce ev bir yıllığına kiralanıyor ve bir yıllık test sürecinden sonra kiracı evi beğenirse satın alabiliyor. Üstelik satın alma kararından sonra ödenen kira da konut bedelinden düşülüyor. 

Konuyla ilgili bilgiler paylaşan Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, modelin hem ev satın almak isteyen hem de satışları hareketlendirmek isteyen inşaat firmaları için önemli avantajları olduğunu vurgu yaparak uygulanan modelin kısa zamanda ilgi göreceğini ve İstanbul gibi büyükşehirlerde artmaya devam eden konut stokunun hafifletilmesinde etkili olabileceğini belirtti. 

Binlerce konut arasında ev seçmenin ve satın almaya karar vermenin eskisinden daha zor olduğunu ifade eden Gamze Özlü, “Artık binlerce seçenek ve onlarca kriter arasında bir ev bulmak günümüzde oldukça zorlaştı. İnsanlar kararsızlıklarını aşmak ve doğru evi bulmak için tıpkı bir araç dener almak istedikleri evleri de deneyimleme şansı arıyorlar. Geliştirilen bu modelle bu fırsat ev sahibi olmak isteyenlere verilmeye başlandı. Ev satın almak isteyenler önce o evi kiralayarak bir yıl boyunca test edebilecekler. Beğendikleri takdirde de kira bedeli düşülerek evi satın alma yoluna gidebilecekler. Modeli benimseyen inşaat firmaları açısından da önce kiralayarak dene sonra beğenirsen al modelini firmaların elinde bulunan konut stokunu önemli ölçüde eriteceğini söyleyebilirim.”dedi. 

Kiralar bin TL’den başlıyor, 6 bin TL’ye kadar çıkıyor 

Satın alınmak istenen evin test etme talebinin daha önce inşaat firmaları tarafından karşılık bulmadığına değinen Özlü, alıcıların bir evi belli bir süreliğine deneyebilme taleplerinin daha öncesinde de gayrimenkul ofislerine geldiğini aktardı. Özlü, “Yalnız inşaat firmaları bu duruma çok sıcak bakmadı. Ancak İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık 800 bine ulaşan konut stoku artmaya devam edince, geliştirilen bu model bir çözüm olarak görülmeye başlandı. Bugün bir yıllık kira şartıyla aylık bin TL’den 6 bin TL’ye kadar kira bedeli olan konutları önce kiralayarak deneyebilme ve daha sonra satın alabilme imkanı var. Bu aynı zamanda yatırımcılar için büyük bir fırsat çünkü kira garantili konutların artışını da hızlandıran bir model olduğundan onların da dikkatini çekiyor” şeklinde konuştu. 

“Alıcı bekleyen konut projelerine gün doğdu” 

Bu model ile sahibini bekleyen konutlara gün doğduğunu dile getiren Özlü, “Sıfır bir daireyi bir yıl boyunca kullanarak deneme ve ardından kira bedeli düşülerek satın alabilme imkanı tanıyan uygulama, ev almakta kararsız olan binlerce kişiyi etkili bir çözüm sunacaktır. Uzun bir zamandır satılamayan büyükşehirlerdeki konut projelerine ise bu model sayesinde gün doğdu diyebilirim” diye konuştu. 

KAYNAKİHA
TÜRKİYE HABERLERİISPARTA KONUTKONUT SATIŞI
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