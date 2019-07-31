Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak

Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
3 puanlık indirim! 25 bin TL cepte kalacak
Faizlerdeki 4,25 puanlık indirimin bu hafta itibariyle kredilere de yansıması bekleniyor. Uzmanlar ise indirimin 3 puan olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.
 
 
Konutta aylık ortalama yüzde 1,50'nin üzerinde olan faizler indirimlerin yansıması halinde yüzde 1,20'li seviyelere kadar inecek. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin TL'de 25 bin TL'ye yakın indirim anlamına geliyor. Merkez'in Eylül ayı toplantısından Temmuz ayına benzer bir indirim gelmesi halinde ise konut kredi faizlerinde yüzde 1'e yakın seviyeler görülebilecek.
Merkez Bankası'nın son toplantısında faizleri 425 baz puan indirerek yüzde 24 seviyesinden yüzde 19,75 puana çekmesi vatandaşın da yüzünü güldürecek. Faiz kararının ardından özellikle döviz kurlarında da gerileme yaşanırken iyimser havanın kredilere ise 3 puanlık bir indirim olarak yansıması bekleniyor.

YÜZDE 2,5 SEVİYESİNE KADAR ÇIKTI
2017 yılı Mart ayında 0,92'ye kadar inen ve 2018 Nisan ayında yüzde 1,24 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredisi faiz oranları daha sonraki aylarda ise özellikle döviz kurlarında da yaşanan aşırı artış ile yüzde 2,5 seviyelerine kadar çıktı.

SATIŞLARI BIÇAK GİBİ KESTİ
Yıllıkta yüzde 30'ları bulan faiz oranları konut satışlarının da bıçak gibi kesilmesine yol açtı. Son açıklanan konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi.

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KISA VADEDE 24 BİN TL CEPTE KALABİLİR
Merkez Bankası'nın faizlerdeki 4,25 puanlık indiriminin ardından krediler tarafında oluşan 3 puanlık indirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde şu an piyasada aylıkta en düşük yüzde 1,47 olan faiz oranın 1,22'ye kadar inmesi bekleniyor.
Bu da yüzde 1,47 ile 100 bin TL'lik bir konut kredisinde 10 yılda ödenecek olan 114 bin TL'lik faiz bedelini 90 bin TL'ye kadar indirecek. Bu da iki oran arasında 24 bin TL'lik bir faiz bedelinin cepte kalacağı anlamına geliyor.

TAŞITTA YÜZDE 1,50'LERE İNEBİLİR
Otomobil tarafında ise kredilerinin yıllıkta yüzde 21'lerde iken bu oranın da beklenen doğrultuda düşüş olması halinde aylık bazda yüzde 1,50'lere inmesi hedefleniyor. 50 bin TL'lik 60 ay vadeli taşıt kredisinde 39 bin TL'lik faiz bedeline ortalama 7 bin TL'lik düşüş olarak yansıyor.

İNDİRİM DEVAM EDECEK
Merkez Bankası'nın 4,5 yıl sonra 425 baz puan ile başlayan indirim sürecinin bir sonraki toplantıda da sürmesi bekleniyor.Kurumun toplantı planlamasında bir sonraki toplantı 12 Eylül'de gözüküyor.
Uzmanlara göre Eylül ayındaki toplantıda da faizlerdeki indirim sürecinin devam etmesi bekleniyor.
Eylül ayındaki toplantıda Temmuz ayında yapılan indirime yakın bir indirim gerçekleşmesi halinde konutta yüzde 1'e yakın faizler gündeme gelebilecek.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 
 
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