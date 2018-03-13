2-11 Mart 2018 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuara bu yıl 250 yayınevi ile birlikte 129 yazar katıldı. Fuarın başlangıcından sonuna kadar Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yazarlar, yayınevleri ve fuarı ziyaret eden kitapseverleri yalnız bırakmadı. Birbirinden değerli 40 yazar, sevenleriyle bir araya geldi, kitaplarını imzaladı, söyleşilerde bulundu. Fuarın son gününde akşam saatlerinde ise Gökkubbe Fuar Merkezinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü dolasıyla kapanış saatine yakın bir zamanda, yazarların kitaplarını imzaladığı, yayınevlerinin kitap sattığı, kitapseverlerin ise alışveriş yaptığı sırada ansızın Gökkubbe altında İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Fuar alanında bulunan binlerce kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu, ve bitiminde yazar Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı. Öte yandan fuarı 10 günlük süre boyunca ilk belirlemelere göre 262 bin 743 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.10 gün süren fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, katılımın yoğun olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ilk hedefinin Gökkube’yi en az üçe katlayan yeni bir fuar alanı yapmak olduğunu kaydetti.9 bin metrekare kapalı alanı olan Gökkubbe’nin en az 3 katı 27 bin metrekare kapalı olan yeni bir fuar alanı yapacaklarını vurgulayan Günaydın, “ Avan projeleri oluşturulmuştur. Isparta’nın markası Türkiye’nin markası olsun istiyoruz. Vizyon ve program olmayınca proje olmaz. Burayı Dünyanın kitap fuar merkezi Isparta olabilir mi diye de güçlü bir düşüncemiz var. Biz bu hacimleri yapabilen, fiziksel ortamları ortaya koyabilecek bir Isparta Belediyesi ve gücü var. Yeni yerimizde daha mükemmel olacak. En az 10 adet çeşitli büyüklüklerde söyleşi alanları oluşturulacak. Ses ve ışık sistemleri iyi olacak. Bir de yine büyük konferans salonları olacak.”dedi.Fuarı uluslar arası hale getirmeye çalıştıklarını belirten Yusuf Ziya Günaydın, “ Isparta bundan sonra nüfusu ile alakalı olmayacaktır. Nüfusunun yüzde 20’si fuara katılan ilde en başarılı fuar düzenlenmiş demektir. Durmak yok vizyon geliştirmeye devam ediyoruz. Fuarımızın özellikle cumartesi günkü bölümünde içeride bulunan kitapseverler kadar dışarıda da insanlarımız vardı. Onlarda genç yazarlarımıza kitaplarını imzalattılar. Çok mutluyum kitap fuarının başkenti Isparta olacak. Katılan yazarlarımıza, yayınevlerimize ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ülkem adına, Isparta adına onur duyarak teşekkür ediyorum. Türk milletinin okuma alışkanlığı zayıftır denir, ancak buradan bir ışık daha çıktı, Isparta ve bölgesi bu söylentiyi de kırma noktasına girmiştir kanaati oluşmuştur”ISPARTA (İHA)