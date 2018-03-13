Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Kitap fuarının başkenti Isparta olacak

Kitap fuarının başkenti Isparta olacak
ISPARTA 0
böcüzade
 
  - Isparta 2. Kitap Fuarı sona erdi   
  - 10 gün süren fuarı, Isparta'nın nüfusundan daha fazla kitapsever ziyaret etti.   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  - "Gökkubbe'nin 3 katından daha büyük yeni bir fuar alanı yapacağız"   
  - "Isparta kitap fuarının başkenti olacak"   
  
Isparta 2. Kitap Fuarı'nı 262 bin 743 kişi ziyaret etti. Fuarın son gününde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü dolayısıyla Gökkubbe fuar alanında olan binlerce kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.   
  2-11 Mart 2018 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuara bu yıl 250 yayınevi ile birlikte 129 yazar katıldı. Fuarın başlangıcından sonuna kadar Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yazarlar, yayınevleri ve fuarı ziyaret eden kitapseverleri yalnız bırakmadı. Birbirinden değerli 40 yazar, sevenleriyle bir araya geldi, kitaplarını imzaladı, söyleşilerde bulundu. Fuarın son gününde akşam saatlerinde ise Gökkubbe Fuar Merkezinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü dolasıyla kapanış saatine yakın bir zamanda, yazarların kitaplarını imzaladığı, yayınevlerinin kitap sattığı, kitapseverlerin ise alışveriş yaptığı sırada ansızın Gökkubbe altında İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Fuar alanında bulunan binlerce kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu, ve bitiminde yazar Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı. Öte yandan fuarı 10 günlük süre boyunca ilk belirlemelere göre 262 bin 743 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. 

  10 gün süren fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, katılımın yoğun olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ilk hedefinin Gökkube’yi en az üçe katlayan yeni bir fuar alanı yapmak olduğunu kaydetti. 
  9 bin metrekare kapalı alanı olan Gökkubbe’nin en az 3 katı 27 bin metrekare kapalı olan yeni bir fuar alanı yapacaklarını vurgulayan Günaydın, “ Avan projeleri oluşturulmuştur. Isparta’nın markası Türkiye’nin markası olsun istiyoruz. Vizyon ve program olmayınca proje olmaz. Burayı Dünyanın kitap fuar merkezi Isparta olabilir mi diye de güçlü bir düşüncemiz var. Biz bu hacimleri yapabilen, fiziksel ortamları ortaya koyabilecek bir Isparta Belediyesi ve gücü var. Yeni yerimizde daha mükemmel olacak. En az 10 adet çeşitli büyüklüklerde söyleşi alanları oluşturulacak. Ses ve ışık sistemleri iyi olacak. Bir de yine büyük konferans salonları olacak.”dedi. 

  "Kitap fuarının başkenti Isparta olacak" 
  Fuarı uluslar arası hale getirmeye çalıştıklarını belirten Yusuf Ziya Günaydın, “ Isparta bundan sonra nüfusu ile alakalı olmayacaktır. Nüfusunun yüzde 20’si fuara katılan ilde en başarılı fuar düzenlenmiş demektir. Durmak yok vizyon geliştirmeye devam ediyoruz. Fuarımızın özellikle cumartesi günkü bölümünde içeride bulunan kitapseverler kadar dışarıda da insanlarımız vardı. Onlarda genç yazarlarımıza kitaplarını imzalattılar.  Çok mutluyum kitap fuarının başkenti Isparta olacak. Katılan yazarlarımıza, yayınevlerimize ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ülkem adına, Isparta adına onur duyarak teşekkür ediyorum. Türk milletinin okuma alışkanlığı zayıftır denir, ancak buradan bir ışık daha çıktı, Isparta ve bölgesi bu söylentiyi de kırma noktasına girmiştir kanaati oluşmuştur” 

  ISPARTA (İHA) 
 
AW330900_01AW330900_02AW330900_03AW330900_04AW330900_05AW330900_06


                                         
ISPARTA HABERLERİKİTAF FUARIKİTAP FUARI ISPARTAISPARTA KİTAP FUARIGÖKKUBBEFUAR MERKEZİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kitap fuarının başkenti Isparta olacak
Isparta'da yurt öğrencilerinden oda ışıklarıyla Afrin mesajı
Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
ISPARTA'DA SAĞLIK ALANINDA BİR YENİLİK DAHA!
THY'den tarihi rekor
Isparta'da jandarma ekipleri ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi
İki çocuklu işçiye 1679 lira garanti
e-Devlet'ten mükemmel bir hizmet daha!
Bunu yapan ev sahiplerine ceza yağdı!
Isparta'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97’nci Yıldönümü Kutlandı
Isparta'da kadın hasta zamanında müdahaleyle hayata bağlandı
Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Beklenen yasa yayımlandı! Fiyatlar düştü
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!
Devletten iş arayanlara 725 TL destek
Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son
Yargıtay'dan emsal karar! Kavga edene yok
Isparta'da şehit hassasiyeti
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN BAYRAM GERÇEKLEŞTİ
Dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulabilir
Binlerce kişiye faizsiz kredi! Rekor geldi
Yola inen kurt, korku dolu anlar yaşattı
Yerli olarak geliştirildi! Ajan gibi çalışacak
TBB Başkanı Feyzioğlu Isparta'da Konuştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da ilk kez gül ve lavanta kahvesi üretildi Isparta’da ilk kez gül ve lavanta kahvesi üretildi 08 Mart 2018
İşte büyükşehir olacak 30 il Isparta'da var!İşte büyükşehir olacak 30 il Isparta'da var!10 Mart 2018
ISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELERISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELER09 Mart 2018
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası varKirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası var07 Mart 2018
Ispartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldıIspartalı şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı12 Mart 2018
Anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatıAnneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı07 Mart 2018
Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'10 Mart 2018
Binlerce kişiye müjde! Bu yıl martta ödenecekBinlerce kişiye müjde! Bu yıl martta ödenecek09 Mart 2018
Beklenen yasa yayımlandı! Fiyatlar düştüBeklenen yasa yayımlandı! Fiyatlar düştü12 Mart 2018
SD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat ettiSD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat etti09 Mart 2018
Dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulabilirDikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulabilir11 Mart 2018
Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı GebelikSağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik08 Mart 2018
Miras sorgulama uygulaması başladı- ÖğrenMiras sorgulama uygulaması başladı- Öğren06 Mart 2018
Herkes bunu bekliyordu!Milyonlara ikramiye müjdesiHerkes bunu bekliyordu!Milyonlara ikramiye müjdesi06 Mart 2018
Yeni Torba Yasada neler var! İşte 39 maddeYeni Torba Yasada neler var! İşte 39 madde06 Mart 2018
ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA07 Mart 2018
Vatandaşa uyarı! Başvuran o parayı geri alabilirVatandaşa uyarı! Başvuran o parayı geri alabilir10 Mart 2018
İstifa edene de tazminat!İstifa edene de tazminat!09 Mart 2018
Başvurular e-Devletten yapılacak!Başvurular e-Devletten yapılacak!08 Mart 2018
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDUISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU12 Mart 2018