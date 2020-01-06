KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT!

KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.01.2020 20:31
0
Isparta Düğün Salonları

KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT

Saygıdeğer gönül dostlarım. Sevgiler, selamlar ileterek konuyla ilgili paylaşıma devam ediyorum. Yaşadığımız hayatta dört mevsim sunulmuş bize beşinci mevsim olarak da gönül dünyamız olabilir. Çünkü gönlümüz renkli hülyalara dalmaktadır. Her ne kadar gözle görülmese de, beynimizden, kalbimizden geçenleri hissettikçe hayal dünyamızı da genişletiyoruz.

Dört mevsimi sırasıyla bir ömür yaşayabilmek her insana nasip olmaz, her ülkeye de nasip olmaz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti içinde Türk oğlu Türk olup dünyanın ortası ve kalbi durumun da olmamız bizim dört mevsimi de yaşamamıza fırsat veriyor.Ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri de bundan
kaynaklanmaktadır. Tarım arazilerinin çokluğu, ürünlerimizin de bereketini artırıyor. Her ürüne mevsimlerin etkisi büyük oluyor.

Bazı insanlar yazdan, bazı insanlar kıştan şikayetçi olmaktadır. Sonbahar, ilkbahar dan çoğunluk memnundur. Mevsimleri menfaatimiz doğrultusun da dışlamamız yanlış olur. Kış gelince insanoğlu üşümemek için kalın giyinerek tedbirini alıyorsa, bazı hayvanlar da kışlık yiyeceklerini, yuvalarını hazır edip kış uykusuna yatmaktadır. Allah doğanın yani toprağın üzerini karla kaplıyor.

Bazı aileler kendi imkanlarıyla kışlık yakacaklarını hazırlar. Bağdan, bahçeden çıkan artıklar, hayvan tezekleri kırsal bölgelerin yakacakları dır. İlçe ve şehir merkezlerinde çoğunlukta odun, kömür devreye girse de, doğal gaz
olan bölgelerin ısınma problemin de rahatlık yaşanmaktadır. Kaloriferler her zaman rahatlık sağlar. Bütün odaların sıcak olması sağlığımızı da dengeler.

Kış mevsimiyle ilgili hazırlıkları, ayrıntıları anlatmakla bitmez. Çünkü dikkat edilmesi gereken çok hususlar vardır. Ucuz kömür alacağım derken tehlike arz edecek kömürü eve misafir edersiniz, sobanın da emniyet kapağını kapatarak hava aldırmayarak zehirlenip ölümlerin artmasın da sebebiyet verebilirsiniz. Her şeyi bilinçli kullanmak lazım, ehline de danışmak gerek.

Tehlikeler sadece hane içinde yaşanmıyor. Caddelerde, sokaklarda çatı uçlarından karların eriyip donmasıyla sarkan buz sülükleri Allah korusun sivri uçlarıyla beynimize saplanabilir. Başımıza ne kadar kalın örtü örtsek de onun yukarıdan gelen hızı tüm bedenimize zarar verebilir. Tehlikeli yollardan, uzak durun, kaygan kaldırımlardan da giderken dikkat edin, her yöne iyi bakınız.

Ömrümüzün dörtte biri yolculukla geçtiği için bunun dörtte biri de kış mevsimi içinde geçiyor. Gerek özel, gerek tüzel vasıtalarla yolculuk yaparken kendinizi emniyete alın, almayanları da uyarın. Karlı, buzlu yollarda zincirsiz araca binmeyin, Kullandığınız araçta da hava şartları ne olursa olsun mutlaka zincir bulundurunuz. Kısa mesafeler de bile emniyet kemeri takmayı unutma! .

Hayatın değerini, mevsimlerin değerini, büyüklerin ibret verici sözlerini yaşadıkça anlıyoruz. Sözleri özü olan şiirleri de nasihat olarak algılamalıyız.
Kolayca okuduğunuz bu eserler, bin bir emeklerle, düşüncelerle diziliyor ve heceli, kafiyeli yazılıyor. Konuyla ilgili şiirlerimle sizleri baş başa bırakırken kış mevsiminin de sıcak ortamda geçmesini diliyorum. Hoşça kalınız.


***** K I Ş G E L D İ *****

Bacayı, boruyu temizleyiniz,
Eğri kiremidi de düzleyiniz,
Akan kokanları da gizleyiniz,
Kış mevsimi geldi dikkatli olun.

Odunu kömürü vaktinde alın,
Kalorifer yoksa sobayı kurun,
Kapı pencereden açığı korun,
Kış mevsimi geldi çareyi bulun.

Antifriz koyun bazı araca,
Boyayı sürünüz kaporta saca,
Olukla birlikte sarılsın baca,
Kış mevsimi geldi tedbiri alın.

İnce giysileri artık çıkarın,
Yünlü kıyafetler yok ise alın,
Soğukta dolanmam evlere varın,
Kış mevsimi geldi sıcakta durun.

Şemsiye taşıyın yağmur yağarken,
Ayağın kaymasın çıkmayın erken,
Zeki rahatlıyor gerçeği derken,
Kış mevsimi geldi içeri dalın.

***** BUZ SÜLÜKLERİ *****

Kış günün şiddeti belirmektedir,
Her yaka da karlar görülmektedir,
Bulanık hava da durulmaktadır,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Güneş doğunca da ortam yumuşar,
Eriyen damlalar sınırdan taşar,
Üst üste yığılan aşağı aşar,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Her biri uzundur uçları kama,
Zem eri soğuğu çıkarmaz dama,
Çocuğu,hayvanı altın da koma,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Mevsimine göre gökyüzü açar,
Dökülme anında tehlike saçar,
Kanatlı çanlılar koşuşur, uçar,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Ağacın dalında olan da gevşer,
Sopayı değdirsen kopanlar düşer,
Zeki kartopuyla mutluluk yaşar,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Ispartalı Zeki Çelik İLESAM il temsilcisi.
ZEKİCE SANAT KÜLTÜR ve EVİ, GBYŞD kurucusu.

44872075-1901056970013895-7209094093710819328-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika Haber: Eğirdir'de bu tarihte kar tatili
KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT!
Isparta'da Öneri:Egzoz Gazını Temizleyen Bitki Verbascum
Isparta'da jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu...
Isparta'da Meslek Liselerinin tercihi için önemli gelişme...
Isparta'daki kamu yararına çalışan derneklere ilişkin önemli duyuru!
ÇOK MERAK EDİLİYORDU! GELENDOST 'DA OKULLAR TATİL Mİ?
EĞİRDİR'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI: LAPA LAPA GELİYOR!
Isparta'da Karla Mücadele Acil Eylem Planı Devrede
Isparta'daki kiracıları da ilgilendiren önemli haber!
Isparta'da ilçedeki köy okullarına kar tatili
Isparta'da üniversite öğrencilerini ilgilendiren haber
Isparta güne kar yağışıyla başladı 2020
HABER: ISPARTA32 SPOR HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI...İŞTE SKOR!
Isparta'da son başvuru tarihi yarın! 6 Ocak 2020
Kara ve Hava Harp Okulu 81 ilden başvuru alıyor
Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 kişi öldü
Isparta'da mevsimin en lezzetli balık çeşitleri burada...
MEB, Yerli Otomobil TOGG için düğmeye bastı
Haber: Isparta Yerel Basına Destek Olun Daveti!
Ispartaspor'da yeni dönem: transfer tescili başladı
15 tatil ne zaman? 2020 Yarıyıl (sömestr) tatili tarihi belli oldu
TÜRKER AVM'DE BU HAFTA İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN
Isparta'da her markaya göre süpürge torbası
Haber: Isparta 32 spor kampa girdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

15 tatil ne zaman? 2020 Yarıyıl (sömestr) tatili tarihi belli oldu15 tatil ne zaman? 2020 Yarıyıl (sömestr) tatili tarihi belli oldu04 Ocak 2020
2020'de yapılacak zamlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!2020'de yapılacak zamlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!31 Aralık 2019
2020'de 60 Bin kişi alınacak! Hangi meslekten kaç kişi?2020'de 60 Bin kişi alınacak! Hangi meslekten kaç kişi?31 Aralık 2019
Isparta'da son başvuru tarihi yarın! 6 Ocak 2020Isparta'da son başvuru tarihi yarın! 6 Ocak 202005 Ocak 2020
Trafikte yeni dönem! yaptırmayana 895 TL cezaTrafikte yeni dönem! yaptırmayana 895 TL ceza01 Ocak 2020
Kara ve Hava Harp Okulu 81 ilden başvuru alıyorKara ve Hava Harp Okulu 81 ilden başvuru alıyor05 Ocak 2020
Isparta'da 94 yaşındaki eski zabıta amirinden belediye ziyaretiIsparta'da 94 yaşındaki eski zabıta amirinden belediye ziyareti03 Ocak 2020
Isparta'da çok önemli duyuru! yaptırmayana para cezası var!Isparta'da çok önemli duyuru! yaptırmayana para cezası var!03 Ocak 2020
Isparta'da jeneratör çalan şahıslar yakalandıIsparta'da jeneratör çalan şahıslar yakalandı31 Aralık 2019
Gıda ürünlerinde 1 Ocak 2020 itibariyle başladıGıda ürünlerinde 1 Ocak 2020 itibariyle başladı01 Ocak 2020
Aranan 37 şahıs Isparta'da YakalandıAranan 37 şahıs Isparta'da Yakalandı31 Aralık 2019
SDÜ'den, Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alımı ilanıSDÜ'den, Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alımı ilanı02 Ocak 2020
MEB, Yerli Otomobil TOGG için düğmeye bastıMEB, Yerli Otomobil TOGG için düğmeye bastı04 Ocak 2020
2020 Yılı Tarım Sigortaları Kapsamı ile İlgili Karar 2020 Yılı Tarım Sigortaları Kapsamı ile İlgili Karar03 Ocak 2020
Isparta CHP'de Kongre Süreci...Isparta CHP'de Kongre Süreci...30 Aralık 2019
Son dakika haberi: o ürünlere KDV indirimi geldiSon dakika haberi: o ürünlere KDV indirimi geldi02 Ocak 2020
Ispartaspor'da yeni dönem: transfer tescili başladıIspartaspor'da yeni dönem: transfer tescili başladı04 Ocak 2020
Isparta'da mevsimin en lezzetli balık çeşitleri burada...Isparta'da mevsimin en lezzetli balık çeşitleri burada...04 Ocak 2020
Isparta'da resmen başladı... Peki ücretler ne kadar?Isparta'da resmen başladı... Peki ücretler ne kadar?02 Ocak 2020
Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 kişi öldüIsparta'da soba zehirlenmesi: 1 kişi öldü05 Ocak 2020