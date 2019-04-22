Kırgızistan Ormancılık OZM Heyeti Bölge Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti

Orman Genel Müdürlüğümüz ile TMMOB Orman Mühendisleri Odasınca koordine edilerek Kırgızistan'da yürütülen "İklim Değişikliği Koşullarında Dağlık Orman ve Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilirlik Projesi" kapsamında "Fidanlık Tesisi ve Yönetimi, Orman Zararlarıyla ve Orman Yangınlarıyla Mücadele" konularında, 13-22 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul, Antalya ve Isparta da yapılacak olan ikinci grup eğitimlerin Bölge Müdürlüğümüzde icra edilecek bölümü 19-20 nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi.TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Dış İlişkiler Danışmanı İsmail Belen ile OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı uzmanı Nihat Karakaya mihmandarlığındaki, Kırgızistan Orman Ekosistemi ve Korunan Alanları Geliştirme Dairesi Başkanı Adyrbekov Zhekshenbek başkanlığındaki 10 kişilik heyeti Bölge Müdürümüz Kenan Akduman makamında ağırlayarak, Ayrıca toplantı salonunda Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi ve çalışma ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek yöresel ürünlerden oluşan hediye takdiminde bulundu.Kırgız Heyet Başkanı Bölge Müdürlüğümüzde bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini belirterek, Misafirperverliklerinden ötürü Bölge Müdürümüz Kenan Akduman nezdinde bütün personele teşekkür etti.Orman Zararlarıyla Mücadele faaliyetleri için ülkemize gelen Kırgızistan Ormancılık heyeti, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatalı da ziyaret ederek Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı bilimsel çalışmalarıyla ilgili bilgi aldılar.Programın arazi kısmında Isparta İşletme Müdürlüğü Sav deposunda bulunan böcek üretim laboratuvarı ziyaret edilerek "Orman Zararlıları ve Hastalıkları İle Mücadele Eğitimi" kapsamında OZM Şube Müdürümüz tarafından Calosoma sycophanta üretimi ile ilgili yırtıcı böcek üretimi aşama aşama ve uygulamalı olarak anlatıldı ve ormanlık alana salım işlemi gerçekleştirildi.Daha sonra Isparta İşletme Şefliği Karatepe mevkiinde önceki yıllarda transferi yapılmış olan "Formica Rufa" kırmızı orman karıncaları yerinde görülerek program sonlandırıldı.