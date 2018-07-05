Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (MAREM) ev sahipliğinde ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ kapsamında Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar Programı için hazırlık toplantısı düzenlendi.Eğirdir'de Avrupa Komisyonu Erasmus Plus (+) Stratejik Ortaklıklar Programı’nca desteklenen ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar’ isimli projenin kiraz hasat teknikleri eğitim materyali hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. MAREM'de düzenlenen toplantıda, proje ortakları olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Atakan Güneyli, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Işılay Yıldırım, Ziraat Yüksek Mühendisi Cemile Ebru Onursal, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Arzu Şen, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Cengiz Arslanoğlu ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ertürk İnce katıldı.Toplantının ilk gününde, proje kapsamında şimdiye kadar olan gelişmeler hakkında bilgi verildi.Proje ortaklarının diğer faaliyetleri ve elde edilen çıktıların anlatıldığı toplantıda ayrıca, ilerleyen süreçte yapılacak faaliyetler planlandı.Toplantının ikinci gününde kirazda en iyi hasat teknikleri, yapılan bu toplantıda ele alınmış olup görsel ve yazılı eğitim materyali oluşturulduğu belirtildi.İHA