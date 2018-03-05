Kira artış oranına Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte sınırlama getirildi. Buradaki sınırlama ise, “Yurtiçi Üreticisi Fiyat Endeksi” yani “ÜFE”. ÜFE’nin 12 aylık ortalaması kira zam oranını belirliyor. Peki Mart 2918 kira artış oran ne kadar? Kira artış oranı Mart 2018 belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2018 ÜFE oranlarını açıkladı. Buna göre;

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi. Buna göre kira artış oranı Mart 2018’de yüzde 15.50 oldu. Yani ev sahibi kiraya yüzde 15,50’nin üzerinde zam yapamaz.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Şimdi gelin kira artış oranını birlikte hesaplayalım. Diyelim ki Bin TL kira ödüyorsunuz. Bu durumda; Kira Bedeli: 1.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 15,50

Zam bedeli: 155

Zamlı kira bedeli: 1,155 TL.

Kira artış oranı Ocak 2018’de yüzde 15, 82, Şubat 2018’de ise yüzde 15,66 olmuştu. Mart'ta ise yüzde 15.50 olarak gerçekleşti.