Kıdem tazminatına zam yapıldı
Temmuzda memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar işçilerin alacakları kıdem tazminatlarını da artırdı.
Buna göre çalışanların tazminat tavanları 5 bin 434 liraya yükselmiş oldu.
TAVAN DAHA ÖNCE 5 BİN 1 LİRAYDI
1 Ocak 2018'den itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001TL olarak belirlenmişti.
EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI
Yasalara göre bir iş yerinde en az 1 yıl çalışan birisi işten ayrılış şekline göre kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.
KAYNAK: AKŞAM