Kıdem tazminatına zam yapıldı

Temmuzda memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar işçilerin alacakları kıdem tazminatlarını da artırdı.





Buna göre çalışanların tazminat tavanları 5 bin 434 liraya yükselmiş oldu.



TAVAN DAHA ÖNCE 5 BİN 1 LİRAYDI



1 Ocak 2018'den itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001TL olarak belirlenmişti.



EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI



Yasalara göre bir iş yerinde en az 1 yıl çalışan birisi işten ayrılış şekline göre kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.



KAYNAK: AKŞAM