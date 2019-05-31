

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü haber bülteni



Konu : Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)



Ek-Pet tnş. San, Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğİrdİr Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

31.05.2019 Cuma günü 12:00 -18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K, No.lu Isparta - Eğirdir Aynmı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harraanören Taş Ocağı’nda patlatmak kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.

Gereğini ve bilgilerini arz ve rica ederim.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a.