Keşif Isparta'nın Bu Haftaki Durağı "Zindan Mağaraları" Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, bu hafta “Keşif Isparta” ile Aksu ilçesinde yer alan “Zindan Mağaraları”nı keşfetti.Şehrin doğal ve tarihi yerlerini keşfeden öğrenciler, bu hafta Roma’dan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya birçok döneme ev sahipliği yapmış olan Zindan Mağarasını gezdi. Genç kaşifler, Aksu Zindan Mağarası’nın girişindeki eski Roma köprüsünü ve sütunları inceledi. Mağaranın büyüleyici sarkıtlarını, rengarenk taşlarını, antik kentin etkileyici yapılarını yerinde görme fırsatı buldu.