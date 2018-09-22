Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği

Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Kendisine böbreği bağışlanan kişinin Balıkesir’deki mezarını ziyaret etti 
  - Böbrek nakli yapıldıktan sonra sonra evlenen çift bağışçının mezarını ziyaret etti 
  - SDÜ Hastanesi’nde böbrek nakli yapılan Veli Ergin: 
  - “Organ bağışı ve nakli insanların sağlıklarına kavuşmasının yanı sıra böyle güçlü bağlar da kurulmasına imkan sağlıyor” 
 
- Burdur’daki diyaliz merkezinde tanıştıktan sonra Isparta’da 4 ay arayla nakil olup evlenen Ergin çifti, ailesiyle birlikte Veli Ergin’e böbreği bağışlanan Zahit Yıldız’ın Balıkesir’deki kabrini ziyaret etti.   
  Isparta’da 5 yıldır diyalize girdiği merkezin FETÖ soruşturması kapsamında kapanması sonucu Burdur’daki başka bir diyaliz merkezine sevk edilen Meltem Alkız, orada tanıştığı Veli Ergin ile nişanlandı. Birlikte kadavradan böbrek nakli için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Organ Nakil Merkezi’ne kayıt yaptıran çiftten önce Meltem Alkız, 4 ay sonra Veli Ergin böbrek nakli oldu. Çift, 1 yıl sonra 2018 yılı Ağustos ayında hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. Gelinlik ve damatlıklarıyla SDÜ Tıp Fakültesi’nde nakil sırasında kaldıkları hastane odasını ziyaret eden Ergin çifti bu kez, farklı bir ahde vefa örneği daha sergiledi. 
  Kendilerine Zahit Yıldız’ın böbreğini bağış yapan Yıldız ailesini düğünlerine de davet eden Ergin çifti, düğünleri sonrasında merhumun kabrini ziyaret ederek dua etti. 
  2017 yılı Temmuz ayında Zahit Yıldız’ın ailesi tarafından bağışlanan böbreğin, sırada bekleyen Veli Ergin, nakli yapıldıktan sonra yeniden sağlığına kavuştu. 

  “Organ bağışı ve nakliyle kurulan güçlü bağ” 
  Geçen Ağustos ayında evlenerek mutlu bir yuva kuran Ergin, “Bana Zahit Yıldız’ın böbreğini bağışlayan ailesi, davetimiz üzere bizim düğünümüze de katıldılar. Biz de düğünden bir süre sonra annem, babam ve eşimle birlikte Balıkesir’e giderek, merhumun kabrini ziyarette bulunarak, dua ettik. Yıldız ailesiyle aramızda güçlü bir bağ oluştu. Ailelerimiz samimiyet kurdular. Her zaman birbirimizi arayıp, hal hatır sorarız. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. Organ bağışı ve nakli insanların sağlıklarına kavuşmasının yanı sıra böyle güçlü bağlar da kurulmasına imkan sağlıyor. Ben herkesi tekrar organ bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi. 
 
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İHA
                                         
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