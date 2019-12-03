"Gül Şehri Masalları" Masal Yazma Yarışması Ödül Töreni Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, Yarışmada dereceye giren misafirlerimiz, ve Saygıdeğer konuklarımızın katılımı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonun da gerçekleşti.Bir varmış bir yokmuş diye başlar anılarımız….. Dedemizin, ninemizin dizinin dibinde faltaşı gibi açılmış gözlerimizle bekleriz masalın sonunu…. İsteriz ki hep kötüler cezasını bulsun, iyiler hep kazansın. Nitekim masallarda iyiler hep kazanır, kötüler de hep kaybeder. Büyüdükçe, dünyanın masal gibi olmadığını anladıkça daha çok özleriz o geçmişteki gözleri faltaşı gibi açılmış çocuğu ve masalları…Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen üçüncü Milli Kültür Şurası sonucunda bir Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu Eylem Planının Çocuk ve Kültür bölümünün 6. Maddesi gereğince Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak “Gül Şehri Masalları” adı altında bir masal yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı yıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan fakat günümüz teknolojisinde unutulmaya başlayan masal konusunu yeniden gündeme getirmek, okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek olarak belirlenmiştir. Masallara konu sınırlaması yapılmamıştır. Ancak okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlâklı ve erdemli olmak gibi evrensel değerler ile çevre bilinci, hayvan sevgisi, yerel değerleri önemseme gibi konuların dikkate alınması öncelik olarak belirlenmiştir. Yarışmamızın ilanı 25 Aralık 2018’de yapılmıştır. Başvurular 1 Ocak 2019 ila 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında kabul edilmiştir. 15 Ağustos 2019- 15 Ekim 2019 tarihleri arasında masallar kendi alanlarında uzman, jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlar 25 Ekim 2019 tarihinde ilan edilmiştir.“Gül Şehri Masal Yarışması”na Türkiye’nin dört bir yanından toplam 141 adet masal katılmıştır. Masallar,-Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma,-Akıcılık,-Sözlü kültür unsurlarımıza uygunluk,-Her insanı ilgilendiren evrensel, kültürel ve etik değerlere yer verme,-Pedogojik uygunluk-Ve masal yazma tekniklerine uygunluk açılarından değerlendirilmiştir.Bu çerçevede 42 masal ön elemeye kalmış, bu 42 masal tekrar yukarıdaki kriterlere göre değerlendirilmiş ve sonuçta 5 masal ödüle lâyık görülmüştür.Gül Şehri Masal Yarışması’nda birincilik ödülüne” Zeymuran” rumuzuyla yarışmaya katılan Murat TAPAR, “Mutluluk Dolabı” isimli masalıyla lâyık görülmüştür. Birincilik ödülünü alan Murat Tapar ne yazık ki özel nedenlerden dolayı şu anda aramızda bulunmamaktadır.Murat Tapar, yarışmamıza Tokat’tan katılmıştır. 1983 Tokat- Reşadiye doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tapar, Tokat’ta TOBB Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapmaktadır ve şiir, öykü, çocuk şarkı sözü ve deneme alanlarında ödülleri bulunmaktadır.Gül Şehri Masalları Yarışmamızın ikincilik ödülüne yarışmaya İstanbul’dan “Masalperest” rumuzuyla katılan Gülnar Kandeyer, “Karıncanın Kararı” ve” Sütün Renkleri” masallarıyla lâyık görülmüştür.Gül Şehri Masalları Yarışmamızın üçüncüsü ise yarışmaya Karaman’dan katılmıştır. “Limonata” rumuzuyla, “Gül Çocuk” isimli masalıyla Adnan Can üçüncülük ödülüneIsparta Göller Bölgesinin çiçek şehri: Isparta Gül Şehri ve Isparta Lavanta şehri… Her yıl mayıs ayının sonu ile haziran ayının başlarında başlar gül hasadı. Gül kokulu kızlar, gül yanakları bacılar, şafak gül vaktini gösterirken, güle güle dererler güllerini. Temmuz’un ortasından Ağustosun ortalarına kadar mor bir tül sarar etrafı. Dağlar mor olur, günbatımı mor, şafaklar mordur, gelinlikler mor, hayaller mordur, huzurun adı ise lavanta… Hal öyleyken Gül Şehri Masal Yarışmasında gül kokulu masal ödülü ile lavanta kokulu masal ödülü vermeden olmazdı. Biz de mansiyon ödülümüzün adını gül kokulu masal ödülü, özendirme ödülümüzün adını da lavanta kokulu masal ödülü koyduk.Gül Kokulu Masal – Mansiyon ödülünü yarışmaya Miaji rumuzuyla Ankara’dan katılan “Üç Şehzade” isimli masalıyla Mehtap İNAN,Lavanta Kokulu Masal- Özendirme ödülünü ise yarışmaya “Gülbeşeker” rumuzuyla Bursa’dan katılan “Palyaçonun Kırmızı Burnu” isimli masalıyla Şerife GÜZE kazanmıştır.Aramızda bulunmayan ve ödüllerini almaya gelemeyen yarışmacılarımıza ödülleri iletilecektir.Yarışmacılarımıza ödülleri Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU tarafından verilmiştir.