Isparta’nın Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, 1993 yılında Iğdır’da Şehit olan Bayram Şenol’un ailesini ziyaret etti.Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, 1993 yılında, Iğdır’ın Aralık İlçesinde askerlik görevini yaptığı sırada şehit düşen Bayram Şenol’un, Bağıllı Köyünde yaşayan annesi Ümmü ve babası Durmuş Şenol’u ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Akdaş, şehidin ailesiyle sohbet ederek kendisinden istekleri olup olmadığını sordu.Akdaş, “Onlar bizlere, Kahramanlarımızın emanetleridir. Kendi evlatlarının yerini dolduramasak da, tek amacımız hayır dualarını almak, yüreklerindeki acıyı bir nebze de olsa dindirmektir” diye konuştu.ISPARTA (İHA)