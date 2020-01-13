Isparta İl Jandarma Komutanlığı basın duyurusu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranmakta olan 87 yaşındaki Haşan BÜLBÜL'ün cep telefonunun 10 Ocak 2020 günü saat:12.30 sıralarında Büyükkışla Köyü arazisinde çobanlar tarafından bulunması üzerine. İsparta İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK). J. Asayiş Timleri. Arama Kurtarma Köpek Timi, İz Takip Köpek Timi. KOM. TEM ve İstihbarat Timlerinin katılımıyla yürütülen arama çalışmaları sonucunda, kayıp Haşan BÜLBÜL. 12 Ocak 2020 tarihinde saat: 11.00 sıralarında Büyükkışla Köyü sınırları içerisinde Darıören Deresi kenarındaki orman yolunda ölü olarak bulunmuştur.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 24 saat esasına göre devriye, denetim ve kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.