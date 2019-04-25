Kaşiflerin Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı Yolculuğu

Üniversitemizin genç kaşifleri rotayı, bu hafta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı’na çevirdi. Şehrimizin doğal ve tarihi alanlarını, kültürel değerlerini tanıtan “Keşif Isparta” projesi kapsamında gerçekleştirilen gezide öğrenciler, doğa ile iç içe bir hafta sonu geçirme imkanı yakaladı.Kızıldağ Milli Parkı’nda bulunan dağ evleri, kamp sahalarının büyüleyici güzelliği ile tanışan kaşifler, Mavi Sedir Ormanları’nın bol oksijen sayesinde solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar için uygun olduğunu öğrendi.