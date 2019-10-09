Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir trafiğine neşter vurmaya devam ediyor. Başkan Başdeğirmen’in seçim döneminde vaatleri arasında bulunan SDÜ Batı Kampusu-Adliye arasındaki yolda asfaltlama çalışmaları yapılırken, Adliye Kavşağında bulvar üzerinde kalan 2 katlı yapının da yıkımı gerçekleştirildi.Fatih Mahallesi 201 Cadde Adliye Kavşağında Rasim-Ayşe Altıntaş’a ait yolda kalan 2 katlı 180 metrekarelik yapının yıkımı gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in daha önce aileyi evinde ziyaret etmesi ve karşılıklı varılan anlaşma sonrasında bina Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Böylece Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından geçen süre içerisinde yolda kalan ve trafiği zora sokan 4.evinde yıkımı tamamlanmış oldu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Altıntaş ailesinin de katıldığı yıkım programına mahalle muhtarları da katılırken, Başkan Başdeğirmen’e şehir trafiğine yaptığı katkılarından dolayı plaket takdim edildi.Yıkım alanına gelen ve Rasim-Ayşe Altıntaş çifti ile bir süre sohbet eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileye gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Ayşe-Rasim Altıntaş, “Yolu açıyorsunuz, ahaliyi kurtardınız. Vatana millete hayırlı olsun. Isparta’mızda trafikten kurtulmuş oldu” derken konunun karşılıklı diyalogla çözülmesiyle ilgili de “Tatlılıktan tatlılık, hayır doğar. Şerden şer doğar. Birlikte orta yolu bulduk. Vatana millete hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.Bu arada Fatih Mahallesi sakinleri arasında bulunan işadamları Mustafa Özaydın ve Mustafa Uygun da, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketi sundu. İşadamı Mustafa Özaydın, “Büyüyen Isparta’mızın yollarına engel olan yapıların yıkımında gösterdiğiniz çaba ve gönül adamlığınıza bölge esnafı ve halkı adına teşekkür ederim” derken, İşadamı Mustafa Uygun da, “Isparta’nın yıllarca ihmal edilmiş sorunlarının çözümünde gösterdiğiniz duyarlılık ve gayretlerden dolayı teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.Böyle bir plaketi almanın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bunlar bizim vazifemiz, yapmak zorundayız. Böyle bir plaketi almak benim için mutluluktur, İnşallah çok daha güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız” dedi.Trafiği zora sokan bazı caddelerde evlerin olduğunu ve bu evlerin yıkımlarını yaptıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yol üzerinde kalan dördüncü evimizin de yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımı yapılacak iki evimiz daha kalıyor. Bu yıkımları da yaparak vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımlarını sağlamalarını hedefliyoruz. Bulunduğumuz alandaki yolumuzun genişliği 20 metrenin üzerinde, ancak yolun ortasında evimiz olduğu için bu genişlik 8-9 metreye düşüyordu. Evin yıkımı ile birlikte Adliye Kavşağından-SDÜ Batı Kampusuna kadar ulaşan bir bulvara dönüştürüyoruz. Bulvarımızın tüm altyapı çalışmaları tamamlandı, bir bölümünün asfaltı döküldü. Mahallemizdeki vatandaşlarımız da bu durumdan oldukça memnun. Bugün bu mutluluğu hep birlikte paylaşıyoruz. Ev sahiplerimizde evlerinin yıkılarak yolların açılmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Bundan bizde mutlu oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Isparta Belediyemiz hiçbir zaman vatandaşlarını mağdur eden bir kurum değildir. Çalışmalarımızda kimseyi mağdur etmedik, sokağa atmadık. Vatandaşlarımızın oturacakları yeri ayarladık, ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlarımızda mutlu bir şekilde bu yıkım çalışmalarına müsaade ettiler” şeklinde konuştu.