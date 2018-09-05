T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü



Konu : Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)



Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması " işinde yapım çalışmalan devam etmektedir.

06.09.2018 Perşembe günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.