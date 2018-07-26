****PROGRAM****

*Judo Şampiyonası - 26 Temmuz

*Karate Şampiyonası - 27 Temmuz

*Taekwondo Şampiyonası - 28-29 Temmuz

Isparta önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşitme Engelliler Judo, Taekwondo ve Karate Türkiye Şampiyonaları 26-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek.Judo, Taekwondo ve Karate Türkiye Şampiyonaları için tüm hazırlıklar sürüyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak Türkiye Şampiyonalarının adresi Işıkkent Spor Salonu olacak.İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası 26 Temmuz’da, İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 27 Temmuz’da, İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ise 28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Şampiyonalarına tüm halkımızı davet etti.Şampiyonaların teknik toplantıları aynı gün sabah Işıkkent Spor Salonunda yapılacak. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye şampiyonalarına son başvuru tarihinin 23 Temmuz 2018 saat 16:00 olduğunu, belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağını duyurdu.