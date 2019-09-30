Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek

Abonelik işlemlerinde alınan güvence bedellerine ilişkin mahkemeden dikkat çeken bir son dakika kararı çıktı. Yargıtay, 2003 Mart ayından önceki abonelik işlemlerinde ödenen güvence teminat bedellerinin, sözleşme bitiminde faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğine işaret ederek, bu yönde gelen bir davanın hükmünü bozup gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.



Yargıtay'dan aboneliklerde alınan güvence bedeline yönelik dikkat çeken bir karar çıktı.



Yüksek mahkeme 1995 yılında alınan güvence bedelinin 20 yıl sonra değerinde ödenmesi için açılan davada söz konusu teminat bedellerinin enflasyon karşısında değerini yitirmemesi için gelir getiren bir banka hesabına yatırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.





Emsal teşkil edecek gelişme 1995 yılında Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ. üzerinden yapılan bir abonelik sözleşmesi üzerinden alınan güvence bedelinin 20 yıl sonra evin kiracıya verilmesi üzerine ortaya çıktı.



İADE TUTARINI REVİZE ETTİ

Daire sahibi, kiracısına doğalgaz kullanımı için yeni aboneliğin zorunlu tutulması üzerine 20 yıl önce ödediği güvence ve proje onay ücreti için Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Başvuru sonrası daire sahibine söz konusu dönemde verdiği güvence bedelinin 900 TL olarak geri ödenmesine hükmedildi.

Bunun üzerine dağıtım şirketinin itirazı üzerine Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, hakem heyetinin kararındaki 900 TL'lik ücret iadesini 479 TL olarak revize ederek kararı onadı.



YENİ DÜZENLEME 2003 SONRASINI KAPSIYOR

Abonelik güvence bedellerinin iadesine ilişkin çıkarılan düzenleme 2003 yılı ve sonrasında yapılan sözleşmeleri kapsıyor. Düzenlemeye göre abonelik sözleşmesi bitimiyle kişinin ödediği güvence bedeli Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ne göre hesaplanarak 3 gün içinde iade ediliyor.



GÜVENCE BEDELİ NEDİR?

Güvence Bedeli, "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere" gereğince perakende satış sözleşmesi yapılırken alınan bedeldir.



