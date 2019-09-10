ANKARA - Science News'in haberine göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Massachusetts Hastanesi'nde görevli uzmanların geliştirdiği "süper soğutma" tekniğiyle ilk kez hasar veren buz kristalleri oluşmasının önüne geçilerek organ, sıfır derecenin altında bir günden uzun süre muhafaza edilebildi.

Aralarında Türk bilim insanı Korkut Uygun'un da bulunduğu uzmanların, organın sıfırın altındaki derecelerde donmasını önlemek için kimyasallardan faydalanarak beş insan karaciğerini sıfırın altında 4 derecede muhafaza ettiği, yeni teknikle organ nakli için alınan karaciğerlerin kullanım süresinin ortalama 9'dan 27 saate çıktığı belirtildi.

Çalışmada uzmanlar, buz oluşumunu önlemek ve aşırı soğukta hücreleri korumak için kimyasal karışım geliştirdi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Reinier de Vries, tekniğin, karaciğer nakil sayısında büyük artışı mümkün kılabileceğini ve diğer organlar üzerinde de kullanılabileceğini söyledi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Biotechnology" dergisinde yayımlandı.

Kişi öldüğünde nakil için alınan organın 4 derecede kısa bir süre muhafaza edilebildiği, bunun karaciğer için en fazla 12 saate çıktığı ifade ediliyor.