Harp Okullarına ve Astsubay MYO'larına Subay, Astsubay yetiştirilmek üzere öğrenci alınacak.
HARP OKULLARI FAALİYET TAKVİMİ
|S.NU.
|FAALİYET ADI
|YERİ
|TARİHİ*
|1.
|Başvuruların Alınması
|İnternet (www.osym.gov.tr)
|Belirlenecek
|2.
|MSÜ-2020 Sınavı
|81 ilde
|Belirlenecek
|3.
|MSÜ-2020 Sınavı Sonuçlarının Açıklanması
|İnternet (http://www.osym.gov.tr)
|Belirlenecek
|4.
|Tercihlerin Alınması
|İnternet (https://www.personeltemin.msb.gov.tr)
|Belirlenecek
|5.
|Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı
|İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları
|Belirlenecek
|6.
|İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat)
|Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara
|Belirlenecek
|7.
|Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)
|Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında
|Belirlenecek
|8.
|Başarılı Adayların Açıklanması
|İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları
|Belirlenecek
* Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.