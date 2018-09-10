- Ankara’dan Isparta’ya taşınarak faaliyetlerine başlayan Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Tuğgeneral Gündüz’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Şehmus Günaydın, Kara Havacılık Okulu’nun ülke savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu ve Isparta olarak her konuda Kara Havacılık Okulu’nun yanında olduklarını belirterek, her türlü katkı ve desteği vereceklerini ifade etti.Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz ise okullarının inşası ve ardından taşınma aşamalarında kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Vali Şehmus Günaydın başta olmak üzere, tüm Ispartalılara teşekkür ederek, dünya çapınca kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan milli gururumuz T129 Atak maketi takdim etti.İHA