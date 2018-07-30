- Isparta Kansev Derneği yönetimi ve üyelerinden oluşan topluluk,Şarkikaraağaç İlçesi'ndeki Kızıldağ Milli Parkı’nı gezdi.Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Isparta Kansev Derneği yönetici ve üyelerinden oluşan hasta ve hasta yakınlarını makamında ağırladı. Başkan Çarkacı, toplum yararına faaliyet gösteren derneklere desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.Kansev Derneği Başkanı Cemaliye Bardakçı, Belediye Başkanı Çarkacı'nın kendilerine gösterdiği ilgi, alaka ve desteğe teşekkür etti. Ziyaret Kızıldağ Milli Parkı’na yapılan geziyle buldu.İHA