Kamuda yeni dönem başlıyor! Yaygınlaştırılacak

İstihdamda yeni yol haritası hazır. Yeni nesil meslek kursları düzenlenecek. Kamuda gençlere part-time çalışma imkanları yaygınlaştırılacak. İşsizlere geçici gelir desteği sağlanacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği istihdam seferberliğini güçlendirmek için çalışma hayatında da yeni bir dönem başladı. Okuldan işe geçiş kolaylaşırken, meslek danışmanları uzmanlaşacak. İşsizlere geçici gelir desteği sağlanacak. İşte yeni yol haritası:



HERKESE MESLEK



Kadın ve gençlerin niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uygulanacak.

Hizmet sektöründe kaliteyi artırmak için meslek kursları düzenlenecek.



Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları oluşturulacak.

İşbaşı eğitim programlarının fonksiyonları artacak.



Gençlerin mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dahil olmaları kolaylaşacak.

Uluslararası işgücü ve yurt dışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.



Kupon modeli kapsamında başlatılan mesleki eğitim programları 2 yıl sürecek.

Eğitim kurumlarından istihdam garantisi alınacak.



Gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. .