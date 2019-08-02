Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu.Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.