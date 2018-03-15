Iyaş 20. Yılını Büyük Bir Coşkuyla Kutluyor.

Iyaş Halıkent Şubesi Açıldı.

Iyaş alışveriş merkezlerinin Her yıl geleneksel olarak düzenlediği indirim festivali bugün başladı. 14 Mart 16 Nisan tarihleri arasında Gıdadan Temizliğe, Kozmetikten Tekstile, Beyaz eşyadan Zücaciyeye 100’lerce ürünlerde %50 ye varan büyük indirimler sizleri bekliyor.Iyaşın 8. Şubesi olan Halıkent mağazası bugün itibariyle siz değerli müşterilerinin hizmetine açıldıAyrıca; ‘’20.yılda 10 numara kampanya’’ sloganıyla başlatılan araba kampanyasıyla ıyaş müşterilerini hediye yağmuruna tutmaya devam edecek. Iyaş park, ıyaş bulvar, ıyaş avm ve şubeleri ve ıyaş otel den aynı gün içerisinde yapılacak her 100 tl lik alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanma şansı sizleri bekliyor.Ekim ayında yapılacak çekiliş sonucunda ıyaş müşterilerine 10 adet Fiat Egea 10 adet Umre 10 adet Vestel 140 ekran ekran Led Tv ve 10 adet ikbal termal otel den birini kazanma şansı verecek.