ITSO'da başkan ve başkan yardımcısı seçildi



Şükrü Başdeğirmen’in belediye başkanı seçilmesi ITSO’da da bazı değişikliklere neden oldu. Başkan Vekili olarak görev yapan Elektrik-Elektronik Mühendisi Mustafa Tutar, 9 Nisan 2019 tarihi itibariyle asil başkan oldu.



Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile seçtiği Tutar, artık resmen ITSO Başkanı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda Mustafa Tutar’dan boşalan başkan yardımcılığı için de seçim yapıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kabalak, ITSO Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Bu arada Şükrü Başdeğirmen’in belediye başkanı olmasından sonra ITSO Meclis üyeliği de otomatik olarak düştü. 5. grupta Başdeğirmen’den boşalan ITSO Meclis üyeliğine Arma Yalıtım Sahibi Fatih Meydan geldi.