ITSO ve BUTSO, Burdur’dan mesaj verdi

“Kardeşliğimizi güçlü ekonomi ile pekiştireceğiz”

ITSO ve BUTSO, Burdur’dan mesaj verdi
ISPARTA
G.Tarihi: 27.09.2018 18:23
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Isparta Düğün Salonları
  - ITSO ve BUTSO, Burdur’dan mesaj verdi: “Kardeşliğimizi güçlü ekonomi ile pekiştireceğiz”  
 
- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BUTSO) Meclis toplantısında, “Kardeşliğimizi  güçlü ekonomi ile pekiştireceğiz” dedi.  
ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve yönetim kurulu üyeleri, BUTSO Meclis toplantısına katıldı. BUTSO Başkan Yusuf Keyik ve Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile meclis üyelerinin hazır bulunduğu meclis toplantısında Isparta ve Burdur’un ekonomisi ve birlikte neler yapılabilir konularına değinildi. 
 
 Keyik: “İllerimizin gelişmesi büyümesi gibi konularda her zaman bir araya geliyoruz” 
 BUTSO Başkanı Keyik, “Isparta ve Burdur’un dostluğu giderek artıyor. Öncelikle biz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ile birlikte illerimizin gelişmesi büyümesi gibi konularda her zaman bir araya geliyoruz.  Batı  Akdeniz Kalkınma Ajansı’nda birlikteyiz. İki ilimizin sorunlarını karşılıklı istişare yaparak çözüm yollarını arayarak yolumuza devam ediyoruz” dedi. 
 
 “Turizm alanlarımızda arzu ettiğimiz alt yapıyı kuramadık” 
 BUTSO Başkanı Keyik, turizm kenti Antalya’ya komşu olan Burdur ve Isparta’nın turizmden gerekli katkıyı alamadıklarını düşündüklerini kaydetti. Ağlasun’da bulunan Sagalassos’un Isparta-Burdur olarak ortak bir turizm alanı olduğu söyleyen Başkan Keyik, “Kibyra Antik kenti, Salda Gölü son 2 yıldır Isparta ve Burdur’da ilerleyen gül lavanta turizmi oluşamaya başladı. Bu da küçük te olsa bir hareketlilik getirdi. Ama bizim Burdur olarak sıkıntımız şu. Bu turizm alanlarımızda arzu ettiğimiz alt yapıyı kuramadık. İnsanları orada para harcayacak pozisyona getiremedik. İnsanlar ziyaret edip çok fazla para harcamadan dönüp gidiyorlar. Bunun için gerekli çalışmaların yapılmasını düşünüyoruz. Isparta ve Burdur ile gerek OSB konusunda gerekse diğer konularda birlikte olmak illerimizin menfaatine olacaktır” diye konuştu. 
 
 Başdeğirmen: “2 ilin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak illerimizin gelişmesi ve büyümesi adına çalışmalar yapıyoruz” 
  BUTSO ile BAKA, BAGEV, TEKNOKENT, YÖREX’de beraber çalıştıklarını, havaalanını beraber kullandıklarını hatırlatan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta ve Burdur Türkiye’nin mesafe olarak birbirine en yakın komşu ili. Yusuf Başkanımızla zaman zaman toplantılarda bir araya geliyoruz. Bunun yanı sıra, ben buraya geliyorum, kendisi bizi ziyarete geliyor ve illerimizin kalkınması adına görüşmeler yapıyoruz.  Üniversitelerimiz, Organize Sanayi Bölgelerimiz, Havaalanımız, yollarımız; Isparta ve Burdur’a hizmet ediyor ortak kullandığımız alanlar, BAKA, KOSGEB, YÖREX, TEKNOKENT,  gibi çeşitli kuruluşlar içinde de bu ortak hedeflerimizi gerçekleştirme işbirliğindeyiz. Biz, başkanımla birlikte 2 ilin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak illerimizin gelişmesi ve büyümesi adına çalışmalar yapıyoruz.  Hükümet yatırım programında yollarımızın yapımı için bizi ayırmıyor. Yollarımız yapılıyor, adına Sevgi yolu dedik dostluk yolu dedik aramızdaki mesafeyi 15 dakikaya kadar düşürdük. Biz bu mesafeyi iş ve yatırımlarda da elde etmek için uğraş veriyoruz. Ortak bir organize sanayi bölgesi projemiz var. Hatta Başkanımla konuştuk Antalya da bize katılsın çünkü artık Antalya daralıyor. Hatta Ağlasun Bucak Bölgesinde incelemeler yaptık.  Projelerimiz devam ediyor. Isparta-Burdur kardeş 2 il olduk. Biz Burdur’u Burdur Halkını çok seviyoruz. Beraber büyümemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sevgi yoluyla birbirimize iyice bağlandık. Sizin de bildiğiniz gibi Isparta-Burdur kendi içerisinde anlamsız bir ayrışmayı yıllarca yaşadık. Bu anlayışı değiştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrada sevgi yolu ile birleşen iki ilimizin daha da ileriye gitmesi için çalışacağız. Ekonomik değerlerimiz, tarımsal ürünlerimiz ile tarihi ve doğal güzelliklerimiz ile birbirine benzer özellikte. Biz bu değerlerimizin markalaşması ve Türkiye’de adından söz ettiren iller arasında yerimizi almak için birlikte hareket etmeliyiz. Bu da diyalogla ve birlik beraberlikle olacak. Ticaret ve Sanayi Odaları olarak bunu biz başaracağımıza inanıyoruz. Buradan bir bilgiyi de vermek istiyorum. Uzun uğraşlarımız sonucunda TOBB Başkanımızın da desteği ile Yusuf Başkanımla birlikte hem sizin hem de bizim üyelerimize hizmet vermek üzere Kredi Garanti Fonu’nu Isparta’ya getirdik. Ekonomi Kampusu’muzdan yer verdik. Bunun da müjdesini vermiş olayım.” 
  Kültürel hediyeleşmeler 
  Konuşmaların ardından, ITSO Başkanı Başdeğirmen BUTSO Başkanı Keyik’e ipekten dokuma Atatürk portresi, BUTSO Başkanı Keyik ise Başkan Başdeğirmen’e kabak kemane hediye etti. 
  ITSO Meclis Başkanı Şahlan’da  BUTSO Meclis üyelerinin tamamına gül reçeli takdim etti. 
                        
 
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İHA
                                         
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