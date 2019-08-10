Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa TUTAR, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Isparta halkının Kurban Bayramı’nı kutladı. ITSO Başkanı Tutar, tüm üyelerini birinci bayram günü saat 15.00 te IYAŞ Kongre ve Sergi Saray’ında yapılacak bayramlaşma törenine davet etti.Üyelerimizin ve Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesini temenni eden ITSO Başkanı Mustafa TUTAR, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bayramlar dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin, başarışın, huzurun, yardımlaşmanın, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincinin en üst seviyede yaşandığı yardımlaşma ve merhamet duygularının yoğunlaştığı bir Kurban Bayramı’na, ulaşmanın sevinci içerisindeyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz ve bütün Ispartalı hemşerilerimiz başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim.Bu vesileyle Isparta Valiliğimiz koordinesinde Isparta Belediyemiz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz ve Ticaret Borsamız işbirliğinde 11 Ağustos 2019 Pazar günü saat 15.00’da Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park büyük salonda gerçekleştireceğimiz ortak bayramlaşma programımıza tüm üyelerimizi bekliyoruz.”