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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.İşgal kuvvetlerinin ağır yenilgiye uğratıldığını Büyük Taarruz başarısının bu ülke insanının bağımsızlık sevdasını ve yenilgiyi kabul etmeyen ruhunu yansıttığını vurgulayan ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ın mesajı şöyle:1922’de 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, tarihimizin en önemli başarılarından birisi olduğunu ifade etti.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, tüm üyelerimizin ve Isparta halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makanında ziyaret etti.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Polatlı Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya hazır bulundu.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’nın gelişmekte olan şehirler arasında yer aldığını belirten, Isparta’nın ekonomisi başta olmak üzere sosyal, tarihi, tarımı ve turistik yönlerinin hakkında bilgiler verdi.PTO Başkanı Ulvi Sakarya, Sakarya Meydan Muhaberesinin yıl dönümünün icra edildiği günlerde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini ve mutluluğunu ifade etti. PTO Başkanı Ulvi Sakarya ayrıca konuklarını Polatlı'nın kurtuluşu ve Sakarya Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla 13 Eylül 2019’da düzenlenecek olan etkinliğe davet etti.Ziyaretin sonunda ITSO Başkanı Mustafa Tutar Isparta gül sepetini hediyesini PTO Başkanı Ulvi Sakarya’ya hediye etti, aynı zamanda PTO Başkanı Ulvi Sakarya, Sakarya Meydan Muhaberesinin temsili Atatürk heykelini hediye etti.