ITSO Başkanı Başdeğirmen, 2. kez ICC Milli Komitesi yönetiminde

ITSO Başkanı Başdeğirmen, 2. kez ICC Milli Komitesi yönetiminde
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - ITSO Başkanı Başdeğirmen, 2. kez ICC Milli Komitesi yönetiminde   
 
- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 64. Genel Kurul toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teklifiyle tekrar yönetime seçildi.   
  Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 64. Genel Kurul Toplantısı, TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Türkiye Milli Komitesi Üyeleri de belirlendi. 2014 yılından bu yana ICC Türkiye Milli Komitesi Üyesi olan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun teklifi ile yeniden seçilerek Ticaret ve Sanayi Odaları’nı temsilen görev aldı. 
 
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İHA


                                         
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